La Xunta declara la emergencia cinegética: permitida la caza libre del jabalí a partir de este viernes

La Xunta de Galicia ha declarado la emergencia cinegética temporal por primera vez en toda Galicia "ante los daños ocasionados por el jabalí". La medida entrará en vigor este viernes, 31 de julio, y se extenderá hasta el mismo día del año 2027, de forma que abarcará toda la temporada de caza 2026-2027.

Este instrumento permite abatir o capturar sin límite de ejemplares jabalíes de ambos sexos, "prioritariamente hembras adultas y subadultas en todas sus edades", según recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG), que publica este jueves su activación. La declaración incluye a los Tecores y zonas libres y añade, como novedad, a las explotaciones cinegéticas comerciales de caza mayor.

Esta es la sexta vez que se recurre a este instrumento "provisional y extraordinario", que busca "agilizar" la aplicación de medidas dirigidas al control de este especie, recuerda la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. También se aplicó en 2019, 2021, 2023, 2024 y 2025. Eso sí, nunca antes había recaído sobre toda Galicia y tampoco se había extendido durante un año completo; hasta ahora, siempre se había implementado en lugares y periodos localizados.

"A pesar de la implementación de estas medidas, se han detectado un incremento en los últimos años y de forma exponencial de las afecciones ocasionadas por esta especie, principalmente a los cultivos, así como un incremento en la accidentalidad del tráfico", asegura la Consellería. Precisamente, los motivos a los que responde esta nueva aplicación son el "análisis pormenorizado y objetivo" de cuestiones como estas.

También se ha tomado en consideración su potencial como factor de difusión y mantenimiento de la peste porcina africana, ya que, según la Xunta, elevadas poblaciones de esta especie "favorecen la dispersión de la enfermedad, dificultan su erradicación e incrementan el riesgo de que pase a ser endémica en Europa".

Todo ello ha llevado a la Consellería a considerar que las circunstancias actuales "hacían necesario" articular una declaración de este tipo para "eliminar el riesgo y reducir el tamaño de las poblaciones". Con todo, podrá quedar suspendida antes en su conjunto o en parte del ámbito de aplicación de constatarse que desaparecen las causas que la motivaron.

Caza libre del jabalí todo el año

Durante el periodo hábil de caza --entre el 15 de agosto y el 28 de febrero de 2027--, las modalidades de caza permitidas podrán practicarse durante todos los días de la semana, con comunicación previa al Departamento Territorial de la Consellería, salvo en las zonas libres de caza. En ellas únicamente se podrán autorizar cacerías los lunes, martes, miércoles y viernes, siempre que no sean festivos.

Asimismo, en terrenos de régimen cinegético especial (Tecores y explotaciones de caza mayor), podrán realizarse esperas. Las personas cazadoras deberán portar una autorización por parte del titular, que será nominativa, personal e intransferible para cada jornada. También permitirá, con carácter excepcional, el uso de medios auxiliares, tales como dispositivos de mira y detectores electrónicos de paso o presencia de animales.

La Consellería permitirá igualmente la caza fuera del periodo hábil de caza, que va desde la entrada en vigor hasta el 15 de agosto y entre el 1 de marzo y 31 de julio de 2027. Lo justifica en el "riesgo sanitario asociado de transmisión de enfermedades de carácter epidemiológico con afección potencial". En este periodo, podrá autorizarse el desencame, la captura en vivo y la extracción de ejemplares mediante esperas, acechos y batidas.