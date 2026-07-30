Preocupación por los daños del jabalí en viñas de O Ribeiro

Unións Agrarias reclama medidas urgentes de control del jabalí ante los primeros daños detectados en viñedos de O Ribeiro. La organización agraria ha recibido las primeras quejas de viticultores por la entrada de manadas en parcelas de la comarca y advierte de que la situación puede agravarse en las próximas semanas con el avance de la maduración de la uva.

Los animales ya están provocando desperfectos en la cosecha, especialmente en las zonas donde los racimos alcanzan mayor grado de madurez. Según la organización, las hembras acompañadas de crías son las que generan más daños, al derribar los acios o tirar las uvas al suelo para alimentarse.

Unións Agrarias señala que la presencia de jabalís se está registrando en prácticamente todos los municipios de la Denominación de Orixe Ribeiro y alerta de que el problema podría incrementarse con la evolución de la campaña, ya que las condiciones climáticas apuntan a un posible adelanto de la vendimia, aunque todavía quedan varias semanas para el inicio generalizado de la recogida.

La organización recuerda que en las zonas de régimen cinexético común debe actuar la Xunta, mientras que en los terrenos incluidos en TECOR corresponde a las sociedades de caza adoptar medidas de control en coordinación con los viticultores y la Administración autonómica.

Reclaman actuaciones preventivas para evitar que los daños aumenten y pide la colaboración de los TECOR, sociedades de caza y cazadores autorizados para proteger los viñedos durante las semanas previas a la vendimia.