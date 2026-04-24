La Xunta declara a Santiago zona tensionada de vivienda pese a su rechazo a la medida

La Xunta de Galicia ha dado luz verde a la declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado, una decisión que se produce pese a que el Gobierno autonómico mantiene su rechazo a esta figura por considerar que no tiene efectos reales sobre el mercado de la vivienda.

La resolución ha sido firmada por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, según han confirmado fuentes del Ejecutivo gallego. Con este paso administrativo, la capital gallega se convierte en la segunda ciudad de Galicia en obtener esta declaración, tras A Coruña en 2025.

A partir de ahora, el Concello de Santiago deberá elaborar un plan de acción específico para afrontar la situación del mercado del alquiler. Posteriormente, el Gobierno central tendrá que oficializar la declaración mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que permitirá su entrada en vigor.

La medida implica la aplicación de controles de precios del alquiler, límites a las subidas entre contratos, incentivos fiscales y el acceso a fondos estatales destinados a vivienda. Además, los nuevos contratos deberán reflejar la renta anterior para garantizar el control de precios.

Rechazo de la Xunta y precedente de A Coruña

Pese a tramitar la declaración, la Xunta insiste en su oposición a este mecanismo, que considera ineficaz para resolver los problemas estructurales del mercado inmobiliario.

La capital gallega sigue así el ejemplo de A Coruña, que fue declarada zona tensionada en julio de 2025. Según datos de la administración autonómica, desde entonces se ha registrado una reducción significativa en los contratos de alquiler formalizados en la ciudad herculina.

Un proceso administrativo largo

La solicitud de Santiago fue presentada inicialmente en mayo de 2025 y ha pasado por varias fases de revisión, incluyendo requerimientos de subsanación por parte de la Xunta y la presentación de nueva documentación por el Concello.

Finalmente, tras meses de trámites, la capital gallega obtiene esta calificación que marca un nuevo escenario en su política de vivienda, mientras se prepara la puesta en marcha del plan municipal que definirá las medidas concretas a aplicar.