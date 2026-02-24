CONSELLO DA XUNTA
A Xunta denuncia ó Goberno Central por non informarlle da AP-9
CONSELLO DA XUNTA
O Consello da Xunta autorizou este luns a interposición dun recurso contencioso-administrativo co obxectivo de obter a información remitida polo Goberno de España á Comisión Europea en relación co ditame sobre as prórrogas da concesión da AP-9.
A decisión prodúcese despois de que o Executivo autonómico “recibise a resolución denegatoria do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentable respecto do requirimento efectuado pola Xunta o pasado mes de xaneiro para que se facilitase a documentación, tras tres meses sen resposta desde a solicitude formulada para eses efectos”, di o goberno galego.
“A comezos deste mesmo mes de febreiro deuse conta no Consello da Xunta do informe relativo ao citado requirimento formulado ao Goberno estatal para coñecer a resposta remitida polo Ministerio á Comisión Europea en relación co ditame motivado, polo que esta solicitaba a España que se respectasen as normas comunitarias en materia de contratación, referíndose en particular á prórroga da concesión da AP-9”, engade. Nese informe advertíase expresamente de que, de non obter contestación no prazo dun mes, a Xunta emprendería accións xudiciais, decisión que se acordou onte.
Así, a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas solicitara a finais de setembro de 2025 o acceso á información trasladada polo Estado a Bruxelas no marco do citado ditame, segundo informa o goberno galego nun comunicado. Transcorrido o prazo legal sen resposta, e efectuado o requirimento previo á vía xudicial, o Goberno central respondeu a este negativamente.
O Executivo galego, subliña o texto, chama a atención a respecto da enorme transcendencia deste asunto, “tendo en conta que a Comisión Europea advertiu da posibilidade de levar España ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea se non adopta as medidas oportunas”. Por iso, a Xunta “considera imprescindible coñecer con detalle a posición defendida polo Estado nunha cuestión que afecta directamente os intereses de Galicia”.
O Goberno galego insiste en que a solución na AP-9 “pasa polo rescate e a transferencia da xestión da autoestrada”.
A Xunta elaborou os cálculos sobre o custo do rescate en relación coa permanencia da prórroga ata 2048, que plasmou nun estudo en 2024 que estimaba inicialmente a cifra en 2.331 millóns de euros, equiparables ao que suporía atender a política de bonificacións desenvolvida polo Goberno estatal ata esa data. Esta cifra foi actualizada en agosto de 2025, elevándose ata os 2.356 millóns, unha nova estimación en que destaca o incremento en 65 millóns do lucro cesante da concesionaria.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CONSELLO DA XUNTA
A Xunta denuncia ó Goberno Central por non informarlle da AP-9
RESCATE DE DIFÍCIL ACCESO
Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en un monte de Caldas de Reis
AVERÍAS EN LOS VEHÍCULOS
Las carreteras de Ourense, al límite: socavones, carriles cortados y desvíos forzosos
ACTOS EN TODA GALICIA
A reivindicación de Rosalía medra no 189 aniversario
Lo último
CITA AUTONÓMICA
Éxitos a paladas en Castrelo de Miño