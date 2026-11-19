Cinta de precinto de la Policía Nacional durante un desalojo por un falso aviso de bomba, en el IES Sanxillao, a 18 de noviembre de 2026, en Lugo

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha ensalzado este jueves el "gran trabajo" desarrollado por el profesorado gallego durante los últimos días ante la oleada de falsos avisos de bomba recibidos en más de 80 centros educativos de la comunidad. En declaraciones a los medios desde Bruselas, el titular autonómico ha querido agradecer también "la comprensión" mostrada tanto por las familias como por el alumnado.

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Rodríguez se ha mostrado orgulloso de la reacción del sistema educativo gallego, al que ha destacado por saber "cumplir los protocolos y hacerlo todo de una forma ordenada". El responsable de Educación puso en valor esta gestión pese a tratarse de una situación crítica que "genera miedo, genera ansiedad y afecta a la convivencia" diaria en las aulas.

Asimismo, el conselleiro ha condenado "con toda la firmeza" unos incidentes que considera injustificables, "tanto si es una broma de mal gusto como si responde a otros intereses". Por ello, ha apelado a la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que logren identificar a los causantes de estas falsas alarmas y esclarecer sus motivaciones ante un comportamiento que calificó de "realmente reprochable".