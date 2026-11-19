La Xunta ensalza la respuesta de los docentes ante los más de 80 falsos avisos de bomba: "Gran trabajo"
AGRADECEN LA COMPRENSIÓN
El conselleiro Román Rodríguez agradece la comprensión de familias y alumnos en más de 80 centros educativos de Galicia, destaca la actuación del profesorado y confía en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado identifiquen a los responsables.
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha ensalzado este jueves el "gran trabajo" desarrollado por el profesorado gallego durante los últimos días ante la oleada de falsos avisos de bomba recibidos en más de 80 centros educativos de la comunidad. En declaraciones a los medios desde Bruselas, el titular autonómico ha querido agradecer también "la comprensión" mostrada tanto por las familias como por el alumnado.
Rodríguez se ha mostrado orgulloso de la reacción del sistema educativo gallego, al que ha destacado por saber "cumplir los protocolos y hacerlo todo de una forma ordenada". El responsable de Educación puso en valor esta gestión pese a tratarse de una situación crítica que "genera miedo, genera ansiedad y afecta a la convivencia" diaria en las aulas.
Asimismo, el conselleiro ha condenado "con toda la firmeza" unos incidentes que considera injustificables, "tanto si es una broma de mal gusto como si responde a otros intereses". Por ello, ha apelado a la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que logren identificar a los causantes de estas falsas alarmas y esclarecer sus motivaciones ante un comportamiento que calificó de "realmente reprochable".
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PRESENCIA DE LUIS DE LA FUENTE
La Copa del Mundo regresa a Santiago: horarios y cómo ver el trofeo en la Cidade da Cultura
DEFICIENCIAS EN LA PREVENCIÓN
Una trabajadora denuncia acoso sexual en el Concello de As Neves y el gobierno local defiende que actuó "sin dilación"
Lo último