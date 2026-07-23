La Xunta enviará medios a Castilla y León sin reducir el operativo contra los incendios

La Xunta enviará medios de extinción para colaborar en la lucha contra los incendios forestales que afectan a Castilla y León, aunque mantendrá intacta la capacidad operativa del dispositivo gallego en plena campaña de alto riesgo. Así lo confirmó este jueves el presidente autonómico, Alfonso Rueda, quien explicó que la solicitud de ayuda fue trasladada durante la mañana por los responsables del operativo de la comunidad vecina.

Rueda señaló que algunos de los incendios activos se localizan en zonas próximas a Galicia, lo que hace especialmente importante contribuir a su control para evitar una posible propagación hacia territorio gallego. Recordó además la colaboración existente entre ambas comunidades en campañas anteriores y aseguró que Galicia responderá a la petición “en la medida de lo posible”, siempre que ello no comprometa la capacidad de actuación del dispositivo autonómico. El presidente insistió en que, pese a la situación actual, no se puede “bajar la guardia” durante una época de máximo riesgo de incendios forestales.

En paralelo, la Xunta presentó este jueves una nueva edición de la Operación Centinela Galego, que este verano reforzará la vigilancia de los montes con un despliegue adelantado al 10 de agosto, diez días antes que en campañas anteriores. La decisión busca anticiparse al periodo de mayor peligro de incendios y al incremento de visitantes previsto con motivo del eclipse solar del 12 de agosto.

El operativo, desarrollado en colaboración con el Ministerio de Defensa, permanecerá activo hasta el 25 de septiembre y contará con 35 patrullas terrestres.