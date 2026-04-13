La Xunta de Galicia aprueba el plan antincendios 2026 con 213 millones, un 18% más

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes el plan de prevención contra incendios forestales (Pladiga 2026), dotado con 213 millones de euros, un 18% más que el año anterior.

En rueda de prensa tras el Consello, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destaca que supone "la mayor dotación que tuvo nunca un Pladiga", con actualizaciones ante los nuevos tipos de incendios, en un operativo que puede alcanzar hasta 7.000 efectivos entre diferentes administraciones en periodo de alto riesgo.

Este plan incluye actuaciones de prevención en 33.000 hectáreas, que se intensificarán con el "buen tiempo", según explica Rueda.

Asimismo, ha reiterado algunas de las novedades ya avanzadas el pasado 23 de marzo, centradas en el aumento de personal y medios. Está prevista la incorporación de 42 nuevas brigadas en alto riesgo, que suponen 168 efectivos más.

También se refuerza la Unidade de Directores de Extinción de la Xunta (UDEX), que pasa de seis a 15 expertos, centrados en los grandes incendios forestales.

Además, se incorporan cuatro medios aéreos —dos aviones de carga en tierra, un avión de coordinación y un helicóptero pesado—, hasta un total de 24 dependientes de la Xunta, a los que se suman entre nueve y diez del Estado.

Estas medidas se completan con novedades tecnológicas, como la incorporación de tres drones, el aumento a 241 videocámaras de vigilancia, la aplicación de pruebas piloto de inteligencia artificial para la detección de fuegos, así como una nueva aplicación móvil para que la ciudadanía pueda avisar de incendios, prevista para julio.

Objetivos del Pladiga

El plan antincendios de Galicia (Pladiga) de la Xunta se marca el objetivo de que no ardan más de 29.207,4 hectáreas en 2026, una cifra que aumenta en casi 10.000 hectáreas respecto a la meta del año pasado (18.554,5), tras un "mal" 2025 con 118.763,5 hectáreas calcinadas.

Este objetivo es el de mayor superficie prevista en la última década, ya que hay que remontarse a 2014 para encontrar una meta peor. Si se eliminan los valores extremos, el dato "óptimo" estaría por debajo de 21.338,8 hectáreas arrasadas.

También se espera no superar los 282 incendios (frente a los 310 de 2025), así como que no haya más de 26 Situaciones 2, decretadas cuando hay amenaza para viviendas. Este dato contrasta con las 104 activaciones en 2025, incluida toda la provincia de Ourense entre el 12 y el 26 de agosto, frente a solo una registrada en 2024.

En lo tocante a objetivos concretos, Medio Rural apunta a "continuar con la tramitación" del anteproyecto de ley de lucha contra incendios de Galicia, pendiente desde 2021, y a explorar un proyecto piloto de colaboración con la población local para la vigilancia en montes vecinales, que concentran el 56% de los fuegos en la última década.

En línea con años anteriores, los incendios superiores a 25 hectáreas deberán mantenerse por debajo del 2% del total, mientras que los de una hectárea o menos deberán superar el 70%.

El plan apuesta por situar el tiempo de reacción por debajo de 22 minutos y reducir la extinción a menos de 6 horas y 18 minutos.

Aumento de parroquias incendiarias

Por su parte, las parroquias de alta actividad incendiaria (PAAI) aumentan a 35, nueve más que las 26 de 2025. La gran mayoría se concentran en Ourense (26), con cinco en Pontevedra, cuatro en A Coruña y ninguna en Lugo.

Respecto al año pasado, son 11 las nuevas parroquias de alto riesgo, entre ellas varias en Maceda, A Mezquita, Avión, A Gudiña, Carballeda de Valdeorras, Vilardevós, Vilar de Barrio, Ourense y Padrenda. En cambio, salen dos del listado por mejora: A Mezquita (Santigoso) y Muíños (Prado de Limia).

Las parroquias de alto riesgo son aquellas que acumulan una media anual de siete incendios o más en el último lustro o que han sufrido dos o más incendios superiores a 200 hectáreas en los últimos 10 años.

En detalle, A Gudiña es el municipio con más parroquias de alto riesgo, con cuatro, seguido de A Mezquita (3). Otros municipios de Ourense con PAAI son Maceda, Cualedro, Calvos de Randín, Oímbra, Vilariño de Conso, Vilardevós, Avión, Melón, Ourense, Padrenda, Carballeda de Valdeorras, Chandrexa de Queixa, Muíños y Vilar de Barrio.

En Pontevedra figuran O Porriño (2), Dozón, Arbo y Salceda de Caselas, mientras que en A Coruña están Boiro (2), Carballo y Lousame.

Objetivos incumplidos en 2025, tercer peor año de la historia

El Gobierno gallego reconoce que en 2025 "no se cumplió casi ninguno de los objetivos" debido a los grandes incendios. "Se trató de un año malo" en cuanto a incidencia y gravedad, resume.

Las 118.763,5 hectáreas arrasadas suponen el tercer peor dato desde 1976, solo por detrás de 1989 y 1978.

Un total de 18 incendios superaron las 500 hectáreas, concentrando 111.874,9 hectáreas, es decir, el 94,2% del total.

El 86% de la superficie quemada se registró en Ourense (101.584 hectáreas), muy por encima de Lugo, Pontevedra y A Coruña.

Convenio con la Diputación de Ourense

Por otra parte, el Gobierno gallego amplía el convenio con la Diputación de Ourense en la lucha contra incendios.

Se incorporarán seis nuevas brigadas, hasta un total de 22, además de más maquinaria. El convenio está dotado con 3,5 millones de euros para el periodo de mayo a noviembre.