Deducciones en la Renta por incendios forestales: todo lo que necesitas saber

CAMPAÑA DE 2025

Los contribuyentes gallegos podrán disfrutar de deducciones fiscales en la declaración de la Renta de 2025 vinculadas a los daños producidos por los incendios forestales del verano del año pasado

Consulta todas las ayudas de la Xunta para los afectados por los incendios
Consulta todas las ayudas de la Xunta para los afectados por los incendios

Los contribuyentes gallegos podrán beneficiarse en la campaña de la Renta 2025 de nuevas medidas fiscales vinculadas a situaciones de emergencia, entre ellas las deducciones por daños derivados de incendios forestales ocurridos en Galicia durante 2025.

Según la normativa autonómica, estas ayudas fiscales se aplican a las subvenciones y ayudas percibidas por los afectados por incendios que hayan activado el Plan especial de protección civil ante emergencias por incendios forestales en situación 2, siempre que dichas cantidades formen parte de la base imponible.

Qué deducciones existen por incendios forestales en Galicia

Deducción por ayudas recibidas tras incendios forestales

Los contribuyentes podrán deducir en la declaración de la Renta las subvenciones y ayudas públicas recibidas como consecuencia de daños por incendios forestales. Estas ayudas deben estar vinculadas a incendios que hayan activado la situación 2 del plan de emergencia por incendios forestales en Galicia en 2025.

Qué incluye esta medida fiscal

Esta deducción se aplica a:

  • Ayudas por daños en viviendas
  • Subvenciones por pérdida de bienes materiales
  • Compensaciones económicas por daños derivados del fuego
  • Ayudas públicas directas vinculadas a la emergencia

Cómo se aplica en la Renta

Las cantidades recibidas:

  • Deben incluirse en la base imponible cuando corresponda
  • Y posteriormente pueden beneficiarse de la deducción autonómica establecida

El objetivo es reducir el impacto fiscal sobre los afectados por emergencias ambientales.

Contexto fiscal en Galicia para la Renta 2025

La medida se enmarca dentro del paquete de nuevos beneficios fiscales de la Xunta, anunciado para la campaña de la Renta 2025, que incluye también deducciones en vivienda, educación y eficiencia energética. En palabras del Gobierno gallego, estas políticas buscan reforzar la protección de los contribuyentes ante situaciones excepcionales como catástrofes naturales.

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