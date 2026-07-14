La Diputación de Ourense sube un 50% la dotación de las ayudas para las emprendedoras

Momento del mercadillo en la asociación La Troya con productos para a venta.

La Diputación reforzará este año el programa EmprendOU en femenino con un incremento del 50 % en su presupuesto, que pasa de 100.000 a 150.000 euros, con el objetivo de apoyar la creación y consolidación de proyectos de autoempleo impulsados por mujeres en la provincia.

La convocatoria, aprobada ayer por la Xunta de Goberno, también aumenta la cuantía mínima por beneficiaria hasta unos 915 euros, frente a los 592 euros de la edición anterior, e incorpora una línea específica para facilitar la continuidad de los proyectos que ya recibieron ayudas en 2025.

El presidente de la Diputación, Luis Menor, destacó que el programa busca fomentar el emprendimiento femenino, especialmente en el rural, donde considera que constituye una herramienta clave para generar actividad económica, fijar población y reducir la brecha de género.

Entre las novedades figura también la reducción de seis a tres meses de la antigüedad mínima exigida para acceder a las ayudas, lo que permitirá la participación de iniciativas más recientes. Además, el 75 % del presupuesto se reservará para proyectos ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Otra de las principales incorporaciones será la creación de la Red EmprendOU en femenino, un espacio de colaboración dirigido a las beneficiarias para favorecer el intercambio de experiencias, el acceso a formación y el establecimiento de contactos entre emprendedoras, más allá del apoyo económico.

Las ayudas podrán solicitarse desde el séptimo día natural tras la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el 30 de octubre, y podrán optar a ellas mujeres de entre 16 y 35 años dadas de alta como trabajadoras autónomas.