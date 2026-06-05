NUEVAS COMPETENCIAS
La Xunta, pionera en formar en violencia de género digital
NUEVAS COMPETENCIAS
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, destacó este viernes que Galicia es la primera comunidad de España en formar en violencia de género digital a todo el personal técnico que trabaja directamente con las víctimas.
Esta formación, explicaron en un comunicado, se hace a través de unas jornadas desarrolladas en cinco ciudades (Ourense, A Coruña, Lugo, Pontevedra y Santiago de Compostela) que finalizaron este viernes en la capital gallega.
En su intervención, la conselleira destacó que este plan de formación especializada “é pioneiro a nivel nacional” y explicó que se enmarca en la futura Ley Galega de Acoso e Violencia Dixital, que la Xunta está ultimando.
Según relató, el objetivo es dotar a los profesionales de herramientas prácticas para detectar, evaluar e intervenir ante estas formas de violencia, “que requiren dunha resposta profesional especializada e que sofren en maior medida mulleres e menores de idade”.
Fabiola García explicó que una de las claves de este programa, en el que han participado 200 profesionales de toda Galicia, “é a necesidade de acompañar adecuadamente ás vítimas” y detalló que uno de los avances más innovadores es la creación de mecanismos de coordinación entre profesionales e instituciones “que eviten que as vítimas teñan que revivir experiencias dolorosas ao repetir a súa historia ante cada servizo ou departamento”.
“Creando unha rede de apoio sólida, coordinada e centrada nas persoas”, remarcó.
Otros de los ejes de este plan de formación son la prevención y el empoderamiento digital, ya que, según ha destacado la conselleira, “protexer tamén significa informar, educar e dotar á cidadanía de ferramentas para recoñecer riscos e defender os seus dereitos na contorna dixital”. Finalmente, la conselleira reafirmó el compromiso de la Xunta con todas las personas que puedan verse afectadas por cualquier forma de violencia y aseguró que “promover a liberdade, a dignidade e o benestar fortalece a sociedade”.
“Por esta razón, Galicia decidiu liderar este avance cara a unha contorna dixital máis seguro e inclusivo para todos”, incidió la conselleira.
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