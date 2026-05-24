La Ley de educación digital de Galicia blinda un modelo “asentado”

El programa de educación digital de la Xunta, E-Dixgal, encara su segunda década de vida consolidado como un modelo “perfectamente asentado” que no sufrirá variaciones en su filosofía con la entrada en vigor de la futura ley de educación digital. Lejos de suponer un punto de ruptura, la nueva normativa autonómica nace con el objetivo de blindar legalmente un sistema híbrido que ya alcanza a casi 600 centros educativos y más de 64.000 alumnos en toda la comunidad.

En una entrevista, la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, subraya que E-Dixgal es uno de los programas más antiguos y “clásicos” de la Consellería, lo que evidencia, a su juicio, que “Galicia fue pionera en incorporar la tecnología de manera decidida y de manera clara”.

Cabe recordar que el proyecto E-Dixgal nació con carácter experimental en el curso 2014-15 y supone que las aulas cuentan con un kit de aula digital para fomentar un modelo de enseñanza híbrida, se trata de un programa educativo voluntario y está dirigido a los alumnos entre 5º de Primaria y 4º de la ESO.

Preguntada por si la ley de educación digital implicará un giro en la estrategia, la directora xeral es tajante y asegura que la nueva normativa no busca corregir errores, sino “poner orden” y dar un soporte integral a una trayectoria de más de una década que hasta ahora se encontraba “fragmentada” en distintas estrategias y planes de formación.

“Modelo híbrido”

En este sentido, insiste en que la nueva normativa “se reafirma en la apuesta por el modelo híbrido” y es “perfectamente coherente” con la filosofía que ya rige a E-Dixgal. “Realmente está totalmente alineada con el programa porque responde a la misma filosofía, el programa está perfectamente encuadrado en el marco que establece legalmente esta iniciativa”, defiende la responsable de Innovación Educativa de la Xunta. “Estamos en 2026 y seguimos apostando por E-Dixgal, a lo largo de este tiempo ha tenido algunas modificaciones, mucho más evidentes en los últimos dos cursos escolares, un poco alineado con esa decisión de la Consellería de Educación de apostar por un modelo híbrido, que realmente es un poco lo que definía ya desde su origen al proyecto, pero a lo mejor en el aula no se evidenciaba con tanta claridad”, añade la directora del programa.

Judith Fernández.

De este modo, la evolución del programa no se dirige hacia una digitalización total, sino hacia un equilibrio entre lo analógico y lo tecnológico que la nueva ley elevará a rango normativo. Según los datos aportadas por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, E-Dixgal “es un sistema vivo en permanente actualización”.

Prueba de esta estabilidad defendida por la Xunta es la “muy buena acogida” de la primera fase de modernización este curso 2025-2026, en la que más del 80% de los centros optaron por incorporar hasta tres libros de texto físicos para complementar los dispositivos digitales.

El próximo curso 26/27 tendrá un “mueble contenedor”

De cara al próximo curso escolar 2026-27, la Xunta avanzará en la segunda fase de refuerzo de este modelo con incorporación de material táctil y manipulativo en las aulas digitales. Para ello, la Consellería tiene en licitación un contrato de más de 1,1 millones de euros destinado a proveer a los centros de recursos impresos y materiales físicos. En concreto, incorporarán un “mueble contenedor” con una nueva batería de materiales adaptados a cada nivel educativo y área.

Los centros “pueden abandonar o no” como cualquiera

Preguntada por las críticas que suscita el programa y los abandonos de 14 centros el curso pasado y tres en el actual, la responsable de Innovación Educativa señala que “a lo largo de los años hubo oscilaciones en el número de centros acogidos a este programa” y reconoce que el curso pasado “hubo mayor presencia de centros que renunciaron. No hacemos una lectura negativa de eso. De hecho, los centros pueden acogerse o abandonar el programa como con cualquier otro”, subraya.

El problema del abandono reside en el “uso de la tecnología”

La directora xeral destaca que este curso se incorporaron dos nuevos centros y sostiene que “muchos de los abandonos” están motivados por “ciertas desconfianzas” en cuanto al uso de la tecnología por parte de algunas familias. “Nosotros defendemos lo contrario, creemos que el problema no está en emplear didácticamente o pedagógicamente un intrumento, un ordenador, una tablet, un recurso digital. El problema está en el abuso de tiempos, aplicaciones o redes sociales”, asevera.