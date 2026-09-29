La Xunta prepara una subida salarial en atención primaria según edad de los pacientes y trabajo en zonas rurales

Los profesionales de atención primaria de Galicia podrían cobrar más en función de la edad de sus pacientes, la complejidad de la asistencia y las condiciones del lugar donde trabajan. La Consellería de Sanidade ha presentado a los sindicatos una propuesta para reformar el sistema retributivo del Sergas, incorporando complementos económicos que reconozcan la carga asistencial y las dificultades de prestar atención sanitaria en municipios pequeños o alejados.

La iniciativa, abordada este lunes en la Mesa Sectorial de Sanidade, contempla modificar el Decreto 226/1996, que regula las retribuciones del personal de atención primaria. El objetivo es establecer un sistema que no dependa exclusivamente del número de tarjetas sanitarias asignadas, sino también de las necesidades de los pacientes y las características de cada puesto.

Los pacientes mayores y los niños pequeños tendrán más peso en el cálculo salarial

Una de las principales novedades afecta a medicina de familia, pediatría y enfermería. Las tarjetas sanitarias pasarán a ponderarse según la edad de los pacientes, al considerar que determinados grupos requieren una mayor atención.

Así, las tarjetas correspondientes a menores de 0 a 2 años y personas de 81 años o más tendrán un peso tres veces superior al de una tarjeta estándar. Las de pacientes de entre 3 y 6 años y de entre 66 y 80 años computarán el doble.

De esta forma, los profesionales que atiendan a una población más envejecida o con mayor proporción de niños pequeños podrían recibir una retribución superior, aunque tengan asignado un número similar de pacientes.

La propuesta extiende este componente salarial al conjunto de categorías de atención primaria, adaptándolo a las particularidades de cada profesión.

Complementos por trabajar en municipios aislados o desplazarse entre centros

El nuevo modelo también reconocerá las dificultades de la asistencia sanitaria en las zonas rurales mediante compensaciones por dispersión geográfica, aislamiento y soledad profesional.

Se distinguirá entre quienes trabajan en varios centros de un mismo municipio, quienes deben desplazarse durante su jornada y quienes prestan asistencia en diferentes ayuntamientos. Cuanto mayores sean los desplazamientos, mayor será el complemento propuesto. También se reforzará el reconocimiento económico para profesionales destinados en localidades alejadas, teniendo en cuenta la distancia a hospitales y núcleos urbanos, la población y las características de la zona.

A ello se añadirá el factor de soledad, destinado a quienes trabajan en municipios donde no existe otro profesional de su misma categoría. Estas compensaciones se plantean para médicos de familia, personal de enfermería y personal de gestión y servicios del equipo básico de atención primaria.

Además, se contemplan ayudas económicas para profesionales de municipios con una única plaza y un número mínimo de tarjetas sanitarias, con el propósito de mantener la asistencia en las zonas menos pobladas.

La reforma también incluye mejoras retributivas para odontólogos, farmacéuticos, higienistas bucodentales, TCAE, personal de servicios generales, matronas, fisioterapeutas, trabajadores sociales, dietistas-nutricionistas y equipos de atención domiciliaria.

Galicia incorporará podólogos a atención primaria a partir de 2027

Junto a la reforma salarial, el Sergas presentó su planificación de recursos humanos, que establece nuevos criterios para crear plazas estructurales.

Una de las novedades será la incorporación de la podología a la atención primaria, con 14 plazas en 2027 y la previsión de alcanzar los 28 profesionales en 2030.

También se ampliará la red de psicología clínica hasta llegar a 50 profesionales en 2030, según lo previsto en el Plan Estratégico de Salud Mental 2026-2030.

En nutrición, Sanidade establece una ratio de un dietista-nutricionista por cada 50.000 habitantes, siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Esto supondrá alcanzar 53 profesionales, ocho más que los 45 actuales. Otra medida establece que por cada nueva plaza de médico de familia o pediatra se creará también una de enfermería, manteniendo una proporción de uno a uno.

La Xunta sostiene que estas iniciativas permitirán adaptar las plantillas y las retribuciones a las necesidades sanitarias de Galicia, especialmente en las zonas con mayor envejecimiento y dispersión geográfica.

Por el momento, las medidas forman parte de las propuestas presentadas a las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial de Sanidade.