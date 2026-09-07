Sanidade inicia este lunes la toma de muestras de Xenoma Galicia en Ourense, Verín y O Barco

La Xunta de Galicia inicia este lunes, 7 de septiembre, la toma de muestras correspondiente a la nueva fase del proyecto Xenoma Galicia en los tres distritos sanitarios de la provincia: Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.

Las extracciones de sangre comenzarán en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) para las personas que hayan sido invitadas a participar, desarrollándose en este centro hasta el 24 de septiembre. A continuación, las pruebas se trasladarán al Hospital Comarcal de Valdeorras los días 28 y 29 de septiembre, y finalizarán en el Hospital Público de Verín durante las jornadas del 30 de septiembre y el 1 de octubre.

El horario fijado para acudir a la cita previa será de 15:30 a 18:30 horas, precisando la organización que no es necesario acudir en ayunas. Para esta campaña se han enviado un total de 2.706 invitaciones (2.188 en el distrito de Ourense, 277 en O Barco y 241 en Verín), con el objetivo final de completar una muestra activa de 541 participantes entre las tres áreas sanitarias.