Sanidade inicia este lunes la toma de muestras de Xenoma Galicia en Ourense, Verín y O Barco

2.706 INVITACIONES

La Xunta de Galicia inicia en los hospitales de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras la recogida de muestras para el proyecto Xenoma Galicia, con 2.706 invitaciones emitidas para avanzar en la medicina de precisión

Extracción de sangre en el marco del 'Proxecto Xenoma' en Galicia
Extracción de sangre en el marco del 'Proxecto Xenoma' en Galicia | Europa Press

La Xunta de Galicia inicia este lunes, 7 de septiembre, la toma de muestras correspondiente a la nueva fase del proyecto Xenoma Galicia en los tres distritos sanitarios de la provincia: Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.

Las extracciones de sangre comenzarán en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) para las personas que hayan sido invitadas a participar, desarrollándose en este centro hasta el 24 de septiembre. A continuación, las pruebas se trasladarán al Hospital Comarcal de Valdeorras los días 28 y 29 de septiembre, y finalizarán en el Hospital Público de Verín durante las jornadas del 30 de septiembre y el 1 de octubre.

El horario fijado para acudir a la cita previa será de 15:30 a 18:30 horas, precisando la organización que no es necesario acudir en ayunas. Para esta campaña se han enviado un total de 2.706 invitaciones (2.188 en el distrito de Ourense, 277 en O Barco y 241 en Verín), con el objetivo final de completar una muestra activa de 541 participantes entre las tres áreas sanitarias.

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