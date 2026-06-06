La Xunta abre nuevas vías de colaboración con el Consulado General de España para mejorar la atención a la diáspora gallega

La Xunta de Galicia ha iniciado una nueva ronda de contactos institucionales en Brasil con el objetivo de mejorar la atención a la comunidad gallega residente en el país y avanzar en medidas que faciliten el retorno de los emigrantes y sus descendientes a Galicia.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo el pasado viernes una reunión de trabajo con Pablo Montesino-Espartero, en el marco de su primer viaje institucional a Brasil desde que asumió sus responsabilidades al frente del departamento autonómico.

El encuentro forma parte de la estrategia de colaboración institucional impulsada por la Xunta para ofrecer una atención más eficaz a los cerca de 55.000 gallegos que residen en Brasil, considerado el segundo país de América Latina con mayor presencia de ciudadanos gallegos. La agenda institucional continuará el próximo lunes con una reunión con Ignacio Pérez.

Durante la reunión, las partes analizaron posibles vías de cooperación para mejorar los servicios dirigidos a la ciudadanía gallega en el exterior y reforzar los mecanismos de apoyo a quienes desean regresar a Galicia. José González se refirió al papel que desempeñan los consulados en la atención a las necesidades de la colectividad emigrante y subrayó la importancia de mantener una coordinación fluida entre las administraciones para dar respuesta a los nuevos desafíos de la emigración gallega.

La visita institucional coincide con la celebración de una nueva edición de las ferias de empleo en el exterior promovidas por la Xunta, que tendrán lugar el 6 de junio en São Paulo y el 8 de junio en Salvador de Bahía. Estas iniciativas buscan conectar el talento de la diáspora gallega con las oportunidades laborales existentes en Galicia y facilitar procesos de retorno vinculados al empleo.

Las ferias se integran en el programa Retorna Cualifica Emprego, una de las principales herramientas de la Estrategia Galicia Retorna para atraer profesionales cualificados y descendientes de gallegos residentes en el extranjero. Empresas y clústeres gallegos presentarán ofertas laborales en sectores estratégicos de la economía autonómica, permitiendo a los asistentes conocer de primera mano las posibilidades de desarrollo profesional en Galicia.

Además de los encuentros institucionales y de la participación en las ferias de empleo, el conselleiro mantendrá reuniones con representantes de distintas entidades de la colectividad gallega en São Paulo, Santos y Salvador de Bahía. Estas organizaciones desempeñan un papel fundamental en la preservación de la identidad cultural gallega, así como en la atención y el acompañamiento de los emigrantes y sus familias.