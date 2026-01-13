La Xunta rechazará la propuesta de financiación autonómica "que rompe la igualdad y perjudica especialmente a Galicia"

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha avanzado que la Xunta rechazará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la propuesta de reforma de financiación autonómica que ha trasladado el Gobierno central, al considerarla “raquítica” e “inaceptable”, y que “rompe la igualdad y perjudica especialmente a Galicia”.

Al respecto, Corgos ha criticado que reduce el peso de factores como el envejecimiento y la dispersión poblacional, que elevan el coste de los servicios públicos en Galicia, y ha cargado contra el “pacto previo” del Ejecutivo con Cataluña.

En todo caso, ha asegurado que acudirá al CPFF a “escuchar” y pedir explicaciones a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre las modificaciones al sistema que plantea, y que dejarían a Galicia por debajo de la media cuando hasta ahora estaba algo por encima.

Defendiendo una posición “de país”, el conselleiro ha comparecido en rueda de prensa para recalcar que la reforma “debería realizarse en base a las necesidades de gasto”, si bien, a su juicio, “la revisión pactada entre Sánchez y Junqueras hace todo lo contrario”. “Es muy perjudicial para la comunidad gallega”, ha remarcado, antes de indicar que “incluso el PSOE indica que es mejorable, aún con la boca pequeña”.

Rebaja el aumento a 405 millones

“Ni aporta suficientes recursos, ni es justa”, ha añadido, antes de referirse a varios datos. Así, según Facenda, los 587 millones que subiría Galicia con la reforma representan solo un 2,8% de los cerca de 20.000 millones de aumento total.

Además, esta cuantía incluye 182 millones de impuestos que “ya están” en los presupuestos de la Xunta, por lo que el incremento real sería de 405 millones, calculados para 2027, una cifra que supone “menos que la evolución de la masa salarial” de la comunidad.

Lo que “preocupa” a la Xunta es el “raquitismo de los recursos que se añaden”, más aún en un buen momento recaudatorio. “Cuando vengan las vacas flacas, estos recursos raquíticos se cambiarán por menos recursos”, ha augurado. “Eso no lo podemos apoyar de ninguna forma”, ha sentenciado.

De 104 a 96,7

La evolución de los recursos por habitante sitúa a Galicia penúltima, solo por delante de Canarias, y empeorando respecto al sistema actual. Así, de estar ligeramente por encima de la media (104), Galicia pasaría a estar por debajo (96,7), frente a Canarias (90,4).

“Rechazaremos esta propuesta que no busca solucionar las necesidades de los gallegos ni mejorar los servicios públicos”, ha aseverado Corgos, quien considera que “solo pretende los intereses particulares de un Gobierno que intenta apurar sus días en La Moncloa”.

Ha censurado además que el Ejecutivo “pacte de forma unilateral” un acuerdo “no pacífico” que “sacrifica la cohesión, la equidad y el trato igual a las comunidades autónomas”. “Mañana trasladaremos a la ministra que esta propuesta es inaceptable”, ha adelantado, porque “compromete la financiación de la sanidad, la educación y las políticas sociales”.

Un documento de cuatro folios

El de este miércoles será un “día para escuchar”, ya que la Xunta no dispone de un documento técnico completo, sino de “un documento de cuatro folios sin ningún número”, a modo de documento de trabajo.

Galicia espera que se expliquen los números, que se justifique por qué no se atendieron sus propuestas y que haya una segunda fase más propositiva. También reclama ponderar mejor algunas variables y critica que “se torturaron las cifras para llegar a este resultado”.

Contra la ordinalidad

Corgos ha rechazado el principio de ordinalidad, que considera “muy poco defendible”, ya que genera comunidades a dos velocidades según su capacidad recaudatoria, algo que “no depende del esfuerzo fiscal, sino de la composición de la población”.

También se ha mostrado de acuerdo, en líneas generales, con el Foro Económico de Galicia, que alerta de que con esta reforma la comunidad pasaría a estar “mal”.

"No tiene mucho recorrido"

Por último, ha advertido de que la propuesta se está utilizando como “carta de presentación” de la ministra de Hacienda de cara a las elecciones en Andalucía, algo que considera poco defendible desde el punto de vista ético.

“No tiene mucho recorrido y estoy francamente preocupado”, ha concluido, confiando en que sea el inicio de un sistema aún muy verde, que deberá ser profundamente modificado.