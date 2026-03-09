La Xunta reclama a Madrid el gasto derivado de los pélets

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que el Gobierno gallego recurrirá a la justicia para que el Gobierno central “inicie el proceso de exigencia de responsabilidad” por el vertido de pélets ocurrido en diciembre de 2023, a raíz de la pérdida del buque mercante Toconao de varios contenedores frente a las costas portuguesas.

En rueda de prensa tras el Consello de la Xunta de ayer lunes, Rueda explicó que este vertido de pélets implicó un coste para la Xunta de 2,3 millones de euros. Así, “como hasta ahora nada se hizo” por parte del Gobierno central, se decide recurrir a la justicia, “ya que no hubo manera de que lo hiciese voluntariamente y se puedan recuperar esos gastos en los que incurrió la Xunta de Galicia en 2023”.

Recuerda que se ha solicitado al Ejecutivo central de forma reiterada su reclamación por el daño ambiental y los costes generados por los pélets, puesto que el Estado cuenta con las competencias de lucha contra la contaminación marina, pero lamenta que no hubo avances para llegar a un acuerdo.

Además de recuperar este gasto importante de la Xunta de Galicia, Rueda remarcó la importancia de que sirva para “asentar una jurisprudencia” y una práctica de abono de costes de cara a “futuros incidentes”, que espera que no se produzcan.

Vertido del Toconao

El Toconao, un carguero con bandera de Liberia, perdió seis de los contenedores que transportaba el 8 de diciembre de 2023 en aguas portuguesas, a unos 80 kilómetros de Viana do Castelo. Uno de esos contenedores llevaba mil sacos de pélets, pequeñas bolas blancas utilizadas en la fabricación de plásticos, sumando unas 26,2 toneladas.

La estimación de gasto que reclama la Xunta se basa en un operativo que actuó en más de 630 playas de 66 ayuntamientos costeros, donde llegaron a trabajar más de 400 personas a pie de playa. A comienzos de 2026, la jueza del Tribunal de Instancia de Noia, plaza 2, acordó el sobreseimiento definitivo de la causa en la que se investigaron las posibles responsabilidades penales.

Aprobado el decreto de la nueva fp

El Consello aprobó el nuevo decreto que regula la Formación Profesional en Galicia, en el que se apuesta “por un modelo formativo con más flexibilidad, más conectado con el tejido productivo y también dándolle cada vez un mayor peso a la investigación”, según informó Alfonso Rueda.

Para ello, el nuevo texto establece las bases de un sistema renovado y dinámico que dé respuesta a los nuevos retos de la FP, desde avanzar en la innovación aplicada al emprendimiento hasta adaptar la estructura y organización de la formación profesional al mercado laboral en Galicia, articular la colaboración público-privada en este ámbito o impulsar el reconocimiento de nuevas figuras profesionales, entre otros.

El objetivo, según resaltó el titular del Ejecutivo gallego, es seguir avanzando en unas enseñanzas que volvieron a batir récord de matriculados este curso con “más de 71.000 alumnos, el doble que en el curso 2008/09”.

Agotadas las ayudas para coches híbridos y eléctricos

El Plan Renova de la Xunta para la compra de coches híbridos o eléctricos se agotó en el plazo de un mes tras recibir más de 1.500 solicitudes que han terminado el crédito de 3,5 millones de euros, según el informe de balance presentado ayer al Consello de la Xunta. El plan se inició el 22 de enero y estaba abierto hasta el 30 de septiembre, pero se agotó en un mes. En total se recibieron 1.529 solicitudes, de las que 1.465 corresponden a personas físicas y 64 a empresas. El 53 % son híbridos de gasolina, el 23 % GLP (gas licuado del petróleo) y el 8 % son eléctricos.

El 72 % se corresponde con turismos con emisiones iguales o inferiores a 118 CO2/km, el 27 % a vehículos con emisiones iguales o inferiores a 99 CO2/km y el 1 % restante con furgonetas con emisiones iguales o inferiores a 180 g CO2/km. La edición de este año consiguió movilizar 37 millones de euros y un ahorro anual de 345.000 litros de gasóleo.

Galicia fue la comunidad autónoma española en la que más crecieron las matriculaciones en febrero en comparación con el mismo período de 2025. Por otro lado, el Consello valoró los resultados de la Enquisa sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (Estudes 2025). Alfonso Rueda destacó que el consumo intensivo ocasional de alcohol entre adolescentes gallegos de 14 a 18 años descendió del 12,3 % en 2023 al 5,8 % en 2025, según la encuesta sobre hábitos de consumo.

Prevención

El alcohol sigue siendo la sustancia más consumida, con una prevalencia de consumo alguna vez en la vida del 72,9 %, frente al 75,4 % registrado en 2023. Galicia se sitúa además por debajo de la media estatal (73,9 %). Según el informe, el consumo en los últimos 30 días alcanza el 51,3 % en Galicia, también inferior al 51,8 % de España y lejos del 58,8 % registrado en 2023.

Los resultados del Estudes confirman que Galicia presenta un perfil de consumo más favorable que la media estatal, consolidando un modelo de prevención sólido, sostenido en el tiempo y basado en datos, que protege la salud de la juventud gallega.