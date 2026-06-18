La Xunta refuerza la igualdad y seguridad en los festivales de Galicia con puntos violeta y arcoíris

Público asistente a uno de los conciertos del festival OurenSound en la provincia de Ourense.

La Xunta de Galicia volverá a instalar este año puntos lila y arcoíris en los ocho principales festivales de música de la comunidad con el objetivo de fomentar la igualdad, prevenir la violencia y ofrecer espacios seguros a los asistentes.

Así lo ha anunciado la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante una visita al Monte do Gozo, donde se ultiman los preparativos de O Son do Camiño, el primer gran festival del verano que contará con este servicio.

Los denominados puntos lila son espacios de atención, información y prevención frente a las agresiones machistas y cualquier forma de violencia sexual. Por su parte, los puntos arcoíris están orientados a la sensibilización, apoyo y acompañamiento en materia de diversidad afectivo-sexual y de género, promoviendo el respeto hacia el colectivo LGTBIQ+.

Ambos dispositivos estarán formados por profesionales especializadas que ofrecerán, por un lado, actividades de sensibilización y asesoramiento, y por otro, atención directa y acompañamiento a personas que puedan necesitar ayuda durante los eventos.

Estos espacios estarán operativos durante todo el desarrollo de los festivales y se instalarán, además de en O Son do Camiño, en el Resurrection Fest (Viveiro), el Festival de Ortigueira, el Portamérica (Portas), el Atlantic Fest (Vilagarcía de Arousa), el Morriña Fest (A Coruña), el Río Verbena (Pontevedra) y el Caudal Fest (Lugo).

Desde su puesta en marcha en 2024, más de 35.000 personas han utilizado estos servicios, acudiendo para resolver dudas, recibir orientación o participar en dinámicas sobre relaciones sanas, límites personales y buen trato.

Según ha destacado la conselleira, estos puntos se han consolidado como espacios de confianza que ayudan a “promover relaciones sanas y hablar de lo que habla la juventud”, combinando prevención, educación y atención en un entorno masivo como son los festivales de música.