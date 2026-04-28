Los estudiantes de Galicia instan a tener acceso equitativo a la educación digital

Alumnos de visita en el Parlamento en la Semana de Acción Mundial por la Educación.

Más de 120 niñas, niños y adolescentes de toda Galicia participaron ayer en el Parlamento de Galicia en el acto central de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME 2026), donde trasladaron a representantes políticos sus propuestas para garantizar una educación digital accesible, inclusiva y segura, especialmente en contextos de emergencia.

Durante el encuentro, el alumnado puso voz a una preocupación compartida: la brecha digital sigue limitando el derecho a la educación. Desde centros urbanos y rurales, las y los estudiantes han coincidido en señalar problemas como la falta de conectividad, las dificultades técnicas, la desigualdad en el acceso a dispositivos y la formación docente. “Para reducir esta brecha digital, es importante: contar con más fondos públicos para adquirir dispositivos digitales, proporcionar acceso a plataformas seguras y reguladas e garantizar el acceso a todos los niños y niñas, con especial atención a las zonas rurales” señala una estudiante de tercero ESO de IES Xoán Montes (Lugo).

Trasladaron a los políticos sus propuestas para garantizar una formación accesible, inclusiva y segura

También reclamaron mayor formación en competencias digitales para profesorado, alumnado y familias, así como una mejor preparación del sistema educativo ante situaciones de crisis como pandemias o emergencias climáticas. Representantes de los grupos parlamentarios recogieron las propuestas y destacaron la importancia de incorporar la voz de la infancia y la juventud en el diseño de políticas educativas.

El acto, enmarcado en la SAME 2026 bajo el lema “Acción por la Educación ¡que la emergencia no desconecte el derecho a aprender!”, pone el foco este año en el papel de la tecnología como herramienta clave para garantizar la continuidad educativa a nivel global.

“Desde la CME advertimos que la educación es uno de los primeros derechos en verse interrumpido durante una emergencia. Con más de 234 millones de estudiantes en el mundo necesitando apoyo urgente; es imprescindible avanzar hacia una digitalización educativa que garantice el acceso equitativo, la continuidad del aprendizaje y que no deje a ningún niño o niña atrás” comenta Lorena Boga, representante de la Campaña Mundial Pola Educación (CME) en Galicia.