Yolanda y Miguel, dos héroes anónimos que jugaban a vóley en Vigo

Como muchos otros días de verano, Yolanda y Miguel jugaban al vóley playa con compañeros de su club, el Volei Praia Vigo, el pasado domingo cuando un alboroto interrumpió el partido. “Empezamos a escuchar gritos y entonces nos fijamos un poco más. Fue ahí cuando vimos una cabeza, solita, que se iba alejando de la orilla y que gritaba auxilio o algo así”, recuerda ella.

No lo dudaron un segundo. Tenían que actuar. Ella, agente de la Policía Nacional, y él, profesor de Educación Física en el IES García Barros de A Estrada, tienen formación en socorrismo. “Cuando vimos la cabecita ya le dije: ‘Migui, vamos para adentro que tenemos que sacarla’”, cuenta Yolanda. Así, tras avisar a sus compañeros para que llamaran al 112, se tiraron al mar con lo puesto y emprendieron una maniobra de rescate sencilla, pero arriesgada debido al estado del mar.

Justamente ese día había habido un episodio de mareas vivas y en ese momento la marea ya estaba bajando: “Había muchas olas y viento y aquí siempre pasa que en esta zona –la de la desembocadura del Lagares, antes de llegar a la playa de A Calzoa– se forma una resaca con muchas corrientes que te pueden arrastrar fácilmente”, explica Yolanda. Afortunadamente, gracias a su amplia experiencia como socorristas, los dos sabían cómo actuar en una situación como esta y cómo manejarse en un mar con tantas corrientes.

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Según indican estos dos héroes anónimos, la mujer se había alejado “unos 100 o 150 metros de la línea de playa”, por lo que era “imposible” que hiciese pie. En cuanto llegaron, notaron que estaba “paralizada por el miedo, pero todavía consciente”, por lo que antes de iniciar la maniobra de salvamento “tuvimos que tranquilizarla” contándole que eran socorristas y manteniendo la calma todo el rato.