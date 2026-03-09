Adiós al horóscopo de Esperanza Gracia tras casi 30 años con el “¿Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba?”

El horóscopo presentado por Esperanza Gracia llega a su fin en Telecinco después de casi 30 años de emisiones en la franja de madrugada del canal. La propia astróloga anunció la noticia este domingo durante su intervención en el programa Fiesta.

Durante la entrevista con Emma García, la presentadora explicó que ha decidido dejar el formato nocturno porque el consumo televisivo ha cambiado con el paso del tiempo. “A las 2:30 de la mañana me veían las personas mayores, pero esas personas mayores ya no están; después la siguiente generación tampoco está porque ven otras cosas”, señaló.

Gracia aseguró que seguirá vinculada a la astrología, aunque buscará otras formas de difundir sus predicciones que no impliquen el trabajo diario de las madrugadas. “Voy a hacer el horóscopo hasta que me muera, pero hay otras formas que no me obligan a un trabajo tan excesivo todas las noches”, afirmó.

La astróloga también recordó su popular frase televisiva —“¿Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba?”—, convertida con el tiempo en uno de los eslóganes más reconocibles de la televisión española. Gracias a ese estilo y a sus rankings semanales de signos del zodíaco logró consolidar una audiencia fiel durante décadas.

Esperanza Gracia comenzó su trayectoria televisiva a finales de los años 80 en TVE, antes de incorporarse a Telecinco, donde también participó en programas como Día a día y De domingo a domingo.

Antes de despedirse del espacio, la vidente agradeció el apoyo del público durante todos estos años. “El poder vivir de algo que te gusta tantos años... me siento una afortunada”, afirmó, asegurando entre risas que “forma parte del mobiliario de Telecinco”.