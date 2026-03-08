Horóscopo del día: lunes, 9 de marzo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 9 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Durante el día de hoy la sinceridad ayudará a aclarar todas las dudas en tu relación.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

La jornada de hoy puede ser muy productiva para avanzar en asuntos pendientes.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En el amor es posible que tengas conversaciones animadas que ayuden a acercar posiciones.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Vas a tener que afrontar un día muy exigente, pero con resultados satisfactorios.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Actualmente te encuentras en un buen momento para tomar la iniciativa en tu trabajo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La organización y la disciplina serán aspectos claves para conseguir avanzar.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En tu trabajo tendrás situaciones que requerirán de mucha diplomacia y paciencia.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Hoy disfrutarás de una energía intensa que conviene canalizar con actividad.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Te surgirán ideas nuevas que podrían abrir nuevas oportunidades laborales.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Te asignarán nuevas responsabilidades que exigirán de constancia y paciencia.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

En el amor la espontaneidad te puede traer momentos que pueden resultar muy agradables.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Utilizando la intuición es posible que aciertes a la hora de tomar decisiones.

