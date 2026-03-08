ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 9 de marzo
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 9 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Durante el día de hoy la sinceridad ayudará a aclarar todas las dudas en tu relación.
21 abril - 20 mayo
La jornada de hoy puede ser muy productiva para avanzar en asuntos pendientes.
21 mayo - 21 junio
En el amor es posible que tengas conversaciones animadas que ayuden a acercar posiciones.
22 junio - 22 julio
Vas a tener que afrontar un día muy exigente, pero con resultados satisfactorios.
23 julio - 23 agosto
Actualmente te encuentras en un buen momento para tomar la iniciativa en tu trabajo.
24 agosto - 23 septiembre
La organización y la disciplina serán aspectos claves para conseguir avanzar.
24 septiembre - 23 octubre
En tu trabajo tendrás situaciones que requerirán de mucha diplomacia y paciencia.
24 octubre - 22 noviembre
Hoy disfrutarás de una energía intensa que conviene canalizar con actividad.
23 noviembre - 21 diciembre
Te surgirán ideas nuevas que podrían abrir nuevas oportunidades laborales.
22 diciembre - 20 enero
Te asignarán nuevas responsabilidades que exigirán de constancia y paciencia.
21 enero - 19 febrero
En el amor la espontaneidad te puede traer momentos que pueden resultar muy agradables.
20 febrero - 20 marzo
Utilizando la intuición es posible que aciertes a la hora de tomar decisiones.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.
