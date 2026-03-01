Aluvión de mensajes de ánimo para Carme Chaparro en su reaparición: "Mis médicos arreglan las grietas por dentro… y por fuera"

La periodista y escritora Carme Chaparro ha compartido este domingo una imagen desde la terraza de su casa en la que aparece sonriente, con gafas de sol y un pañuelo cubriendo su cabeza, reflejo de los cambios físicos que ha sufrido en los últimos meses por un proceso de salud que la ha mantenido alejada de la vida pública y profesional más de un año.

En su mensaje, Chaparro afirma con alivio que “no tengo cáncer”, disipando así uno de los principales rumores que circulaban en redes, aunque reconoce que aún “queda mucho por delante” en su recuperación y que no sabe cómo ni cuándo llegará a la meta.

La periodista explica con naturalidad que, debido a los tratamientos y a las secuelas que estos han tenido en su organismo, le falta mucho cabello y necesita proteger su cabeza, por lo que decidió aprovechar el sol en su terraza, aunque “protegida”.

Chaparro ha querido también agradecer el apoyo y el cariño de quienes han respetado su silencio: “Gracias a los que habéis sabido esperar y guardar la puerta sin hacer ruido mientras mis médicos arreglan las grietas por dentro”, escribió, aludiendo al cuidado y discreción de su entorno durante este tiempo.