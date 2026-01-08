Sara Carbonero, en planta tras ser operada de urgencia: "No hay que preocuparse"

Tras ser operada de urgencia en un hospital de Lanzarote, Sara Carbonero evoluciona de manera positiva y ya ha sido trasladada a planta, según ha informado el programa El tiempo justo este jueves.

La periodista fue ingresada el pasado 2 de enero tras sufrir una fuerte indisposición mientras disfrutaba del inicio de 2026 en la isla de La Graciosa, acompañada de su pareja, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos entre los que se encontraba la presentadora Isabel Jiménez.

Según adelantó la revista Semana el 5 de enero, la operación se realizó de urgencia y se valoró la opción de trasladarla a otro hospital, pero los médicos desaconsejaron el traslado en helicóptero debido a que Sara estaba demasiado débil para el desplazamiento.

El exfutbolista Iker Casillas, padre de sus hijos, ha confirmado su recuperación: “Bien, está bien, no hay que preocuparse, por suerte”, tras su visita a los juzgados, dando tranquilidad sobre la evolución de la periodista.

Sara Carbonero continúa en el centro hospitalario bajo supervisión médica, y su estado actual se considera estable y favorable tras la intervención quirúrgica.