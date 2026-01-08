Sara Carbonero, en planta tras ser operada de urgencia: "No hay que preocuparse"
EN LANZAROTE
Sara Carbonero, ingresada desde el 2 de enero en un hospital de Lanzarote, ha sido trasladada a planta tras una intervención quirúrgica, según informan medios.
Tras ser operada de urgencia en un hospital de Lanzarote, Sara Carbonero evoluciona de manera positiva y ya ha sido trasladada a planta, según ha informado el programa El tiempo justo este jueves.
La periodista fue ingresada el pasado 2 de enero tras sufrir una fuerte indisposición mientras disfrutaba del inicio de 2026 en la isla de La Graciosa, acompañada de su pareja, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos entre los que se encontraba la presentadora Isabel Jiménez.
Según adelantó la revista Semana el 5 de enero, la operación se realizó de urgencia y se valoró la opción de trasladarla a otro hospital, pero los médicos desaconsejaron el traslado en helicóptero debido a que Sara estaba demasiado débil para el desplazamiento.
El exfutbolista Iker Casillas, padre de sus hijos, ha confirmado su recuperación: “Bien, está bien, no hay que preocuparse, por suerte”, tras su visita a los juzgados, dando tranquilidad sobre la evolución de la periodista.
Sara Carbonero continúa en el centro hospitalario bajo supervisión médica, y su estado actual se considera estable y favorable tras la intervención quirúrgica.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
ACUSADOS DE VÍNCULOS CON EL CNI
Venezuela libera a varios presos políticos, entre ellos seis españoles
"Buena" relación con Delcy Rodríguez
EE.UU. controlará Venezuela durante mucho tiempo y hará que sea "rentable" para Washington