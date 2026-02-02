Antonio Pajares, hundido en la despedida de Fernando Esteso: "Hoy se ha muerto parte de mi vida, mi hermano, amigo y compañero”

El actor y humorista Fernando Esteso murió en la madrugada de este domingo a los 80 años, tras varios días ingresado en el Hospital Universitario La Fe de Valencia a causa de una insuficiencia respiratoria que se había agravado en los últimos tiempos. Uno de los primeros en reaccionar ha sido Andrés Pajares, su inseparable compañero artístico durante décadas y con quien formó uno de los dúos cómicos más populares del cine español en los años 60, 70 y 80. A través de su hija Maricielo, Pajares expresó su dolor con un emotivo mensaje: “Hoy se ha muerto parte de mi vida, mi hermano, amigo y compañero”. El actor, muy afectado, no se encuentra con fuerzas para desplazarse a Valencia para despedirse de Esteso.

Este lunes se ha abierto la capilla ardiente en el Tanatorio Funeraria Mémora de Valencia, donde familiares, amigos y admiradores pueden rendir homenaje al intérprete. Junto a su hijo, Fernando Esteso Jr., ha estado presente su representante durante los últimos 12 años, Vicente Haro, quien ha ejercido de portavoz de la familia.

Haro ha destacado la dimensión humana y artística de Esteso, al que ha definido como “un gran maestro del humor, un gran actor, cantante y bailarín, y una persona a la que todo el mundo quería”. También ha confirmado que el velatorio permanecerá abierto durante toda la jornada de hoy en Valencia, mientras que mañana será trasladado a Zaragoza, donde recibirá sepultura en la más estricta intimidad familiar.