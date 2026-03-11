Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica en la 79ª edición del Festival de Cannes el 23 de mayo, en reconocimiento a su trayectoria como actriz, directora, cantante y compositora. Streisand se mostró “honrada” de unirse a premiados como Robert de Niro y Meryl Streep, destacando el poder del cine para abrir corazones y fomentar la compasión.

Protagonizó 19 películas, dirigió tres, ha ganado dos Oscar y 11 Globos de Oro, incluyendo hitos como el primer Oscar a Mejor Canción Original para una mujer (Evergreen) y la primera mujer premiada en Mejor Dirección por Yentl. En música, ha publicado 37 álbumes de estudio, 13 bandas sonoras, ha ganado 10 premios Grammy y es la artista femenina con más discos número uno hasta 2023. El festival la define como “estrella mundial” y símbolo de la unión entre Broadway y Hollywood, destacando su influencia duradera y su búsqueda de libertad artística.

Lolita Flores: “Ya tengo sucesora”

Lolita Flores regresó al Festival de Málaga junto a su hija Elena Furiase para presentar “Mallorca Confidencial”, thriller de David Ilundain que se estrenará el 29 de mayo. Flores expresó su orgullo por Furiase: “Ya tengo sucesora, me puedo morir”, y celebró también el Goya de su sobrina Alba Flores.

En la película interpreta a Chusa, matriarca de un pueblo mallorquín situado en el epicentro del narcotráfico, en una historia de lealtades y supervivencia. Madre e hija se mostraron muy cómplices durante el posado oficial, destacando la unión y el talento familiar que ha marcado varias generaciones del clan Flores.

Kiko Rivera, cerca de su madre

Kiko Rivera atraviesa un buen momento personal junto a la bailarina Lola García, tras años de desencuentros con su madre, Isabel Pantoja, y una ruptura mediática reciente. El DJ se deja ver cada vez con más naturalidad y complicidad con Lola, mientras se mantiene discreto sobre su relación con la tonadillera y sobre su ex, Irene Rosales.

En sus últimas apariciones, Rivera luce sonriente y evita dar detalles sobre si su nuevo tema musical está dedicado a alguien, dejando la incógnita abierta: “ya lo escucharéis”. Las imágenes muestran a la pareja caminando junta entre risas y miradas cómplices, confirmando la felicidad del DJ y su apertura a una posible reconciliación con su madre.

Arnold Schwarzenegger vuelve a la gran pantalla

Arnold Schwarzenegger volverá a interpretar a Conan Rey, Dutch en Predator y John Matrix en Comando 2. “King Conan”, dirigida por Christopher McQuarrie, adaptará el personaje a su edad e incluirá combates, magia y efectos especiales, manteniendo la esencia del héroe que los fans conocen.

Además, el actor aseguró que continuará realizando escenas de acción y enfrentándose a enemigos como en sus películas clásicas. Las producciones contarán con grandes presupuestos, generando gran expectación entre los fans por ver al actor retomar sus icónicos papeles de los años 80.