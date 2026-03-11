SE SIENTE "HONRADA"
Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica
Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica en la 79ª edición del Festival de Cannes el 23 de mayo, en reconocimiento a su trayectoria como actriz, directora, cantante y compositora. Streisand se mostró “honrada” de unirse a premiados como Robert de Niro y Meryl Streep, destacando el poder del cine para abrir corazones y fomentar la compasión.
Protagonizó 19 películas, dirigió tres, ha ganado dos Oscar y 11 Globos de Oro, incluyendo hitos como el primer Oscar a Mejor Canción Original para una mujer (Evergreen) y la primera mujer premiada en Mejor Dirección por Yentl. En música, ha publicado 37 álbumes de estudio, 13 bandas sonoras, ha ganado 10 premios Grammy y es la artista femenina con más discos número uno hasta 2023. El festival la define como “estrella mundial” y símbolo de la unión entre Broadway y Hollywood, destacando su influencia duradera y su búsqueda de libertad artística.
Lolita Flores regresó al Festival de Málaga junto a su hija Elena Furiase para presentar “Mallorca Confidencial”, thriller de David Ilundain que se estrenará el 29 de mayo. Flores expresó su orgullo por Furiase: “Ya tengo sucesora, me puedo morir”, y celebró también el Goya de su sobrina Alba Flores.
En la película interpreta a Chusa, matriarca de un pueblo mallorquín situado en el epicentro del narcotráfico, en una historia de lealtades y supervivencia. Madre e hija se mostraron muy cómplices durante el posado oficial, destacando la unión y el talento familiar que ha marcado varias generaciones del clan Flores.
Kiko Rivera atraviesa un buen momento personal junto a la bailarina Lola García, tras años de desencuentros con su madre, Isabel Pantoja, y una ruptura mediática reciente. El DJ se deja ver cada vez con más naturalidad y complicidad con Lola, mientras se mantiene discreto sobre su relación con la tonadillera y sobre su ex, Irene Rosales.
En sus últimas apariciones, Rivera luce sonriente y evita dar detalles sobre si su nuevo tema musical está dedicado a alguien, dejando la incógnita abierta: “ya lo escucharéis”. Las imágenes muestran a la pareja caminando junta entre risas y miradas cómplices, confirmando la felicidad del DJ y su apertura a una posible reconciliación con su madre.
Arnold Schwarzenegger volverá a interpretar a Conan Rey, Dutch en Predator y John Matrix en Comando 2. “King Conan”, dirigida por Christopher McQuarrie, adaptará el personaje a su edad e incluirá combates, magia y efectos especiales, manteniendo la esencia del héroe que los fans conocen.
Además, el actor aseguró que continuará realizando escenas de acción y enfrentándose a enemigos como en sus películas clásicas. Las producciones contarán con grandes presupuestos, generando gran expectación entre los fans por ver al actor retomar sus icónicos papeles de los años 80.
