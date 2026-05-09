Bonnie Tyler, en coma inducido tras empeorar después de una cirugía intestinal de urgencia

La artista británica, Bonnie Tyler, en uno de sus conciertos en una imagen de archivo.

La cantante británica Bonnie Tyler, de 74 años, permanece ingresada en estado grave en un hospital de Faro, en Portugal, tras someterse a una cirugía intestinal de urgencia. Medios británicos y portugueses aseguran que la artista se encuentra en coma inducido y conectada a un respirador en la Unidad de Cuidados Intensivos después de que su estado de salud empeorara en las horas posteriores a la intervención.

Nacida como Gaynor Hopkins en Gales, Bonnie Tyler alcanzó fama internacional en los años 80 gracias a éxitos como Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero o It’s a Heartache. En 2026 preparaba una nueva gira europea y acababa de lanzar dos sencillos, Only Love y One World One Home.

El pasado 6 de mayo, el equipo de la cantante informó a través de su web oficial que la operación “había salido bien” y que Tyler se encontraba recuperándose. Sin embargo, diarios como el Daily Mail y el portugués Correio da Manhã han confirmado posteriormente un agravamiento de su estado clínico, lo que obligó a los médicos a sedarla y trasladarla a la UCI.

Según las primeras informaciones, la intérprete habría sufrido una perforación u obstrucción intestinal que requirió cirugía inmediata. Los síntomas comenzaron durante un concierto en Londres y la artista fue hospitalizada al regresar al Algarve, región portuguesa donde reside desde hace décadas.

El entorno de la cantante ha pedido privacidad para la familia, especialmente para su marido, Robert Sullivan, que permanece junto a ella en el hospital. “Sabemos que toda su familia, amigos y seguidores estarán preocupados y le desean una pronta recuperación”, señalaba el comunicado difundido por sus representantes.