DOS DÉCADAS SIN TOCAR EN ESPAÑA
Eric Clapton, golpeado por una funda de un disco de vinilo durante su concierto en Madrid
Hacía dos décadas que Eric Clapton no actuaba en España. Clapton, con 81 años, reaparecía en madrid en la noche del pasado jueves en el Movistar Arena, pero el concierto acabó antes de lo previsto cuando un asistente al espectáculo lanzó un disco de vinilo dentro de su funda y golpeó al artista en el pecho.
El incidente se regsitró justo cuando el cantante ya se dirigía al camerino. El público le estaba aplaudiendo al final del repertorio y aún se esperaba su regreso para interpretar los bises, pero finalmente no fue así. Algunos asistentes han publicado el momento del percance en las redes sociales.
Era una noche esperada, el aforo sumaba más de 15.000 personas, pero el concierto se ajustó poco más de 80 minutos. El susto que recibió el cantante por el lanzamiento del vinilo por parte de un asistente provocó que el público abandonara las instalaciones sin disfrutar de uno de los temas más esperados, no pudo cantar "Before You Accuse Me", que lo tenía previsto para los bises.
El artista venía de Praga tras dar un concierto y su próxima actuación será el 10 de mayo en Palau Sant Jordi de Barcelona. Entre otros temas, el británico interpretó anoche en Madrid temas como Badge, coescrito junto a George Harrison, Tears in Heaven, Layla o I Shot The Sheriff.
