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Camilo confiesa su amor por Galicia y plantea mudarse

JUNTO A EVALUNA MONTANER

El artista colombiano revela en el pódcast de Álex Fidalgo su fascinación por la naturaleza y el carácter gallego, hasta el punto de sopesar un traslado de residencia junto a su esposa, Evaluna Montaner

La Región
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Publicado: 01 oct 2026 - 13:27 Actualizado: 01 oct 2026 - 13:28
El artista Camilo posa para Europa Press, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España)
El artista Camilo posa para Europa Press, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España) | Europa Press

El cantante colombiano Camilo ha manifestado abiertamente su fascinación por Galicia, llegando a plantearse seriamente la posibilidad de fijar allí su residencia junto a su esposa, la también artista Evaluna Montaner. Así lo reveló durante una charla distendida en el pódcast Lo que tú digas, conducido por el comunicador gallego Álex Fidalgo, donde detalló los motivos que le han llevado a enamorarse del noroeste peninsular.

Según relató el propio músico, la idea cobró fuerza tras una conversación con unos amigos afincados en Madrid, quienes le contaron que estaban buscando opciones para establecerse en territorio gallego. Esa revelación le provocó una "envidia" sana que le impulsó a proponerle de inmediato a su pareja: "¿Por qué no nos mudamos a Galicia?". Para el intérprete de Medellín, su interés va mucho más allá de un viaje puntual de turismo, habiendo imaginado en detalle cómo sería su vida cotidiana en la comunidad.

Un flechazo con el paisaje y la calidez humana

Entre los aspectos que más han impresionado al artista destaca la singularidad de la geografía gallega. Pese a proceder de un país con costa en el Caribe, el Atlántico y el Pacífico, Camilo enfatizó la energía única que le transmite el mar gallego desde las alturas, así como la frondosidad de sus bosques, la textura de la piedra, el musgo y los aromas característicos de su vegetación.

A la riqueza paisajística se suma el fuerte impacto que ha causado en el cantante la forma de relacionarse de su gente. Camilo resaltó el valor de las miradas, el trato cercano y, de forma muy especial, la musicalidad del acento gallego, un rasgo identitario que, según confesó, le despierta un deseo espontáneo e inmediato de entablar amistad con los vecinos de la zona.

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