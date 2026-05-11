La CNMV multa a Gerard Piqué por usar información privilegiada en bolsa

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado al exfutbolista Gerard Piqué y al empresario José Elías por operar con información privilegiada en relación con la oferta de compra que Atrys Health lanzó sobre Aspy Global Services.

Las multas, publicadas este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ascienden a un total de 300.000 euros y han sido calificadas como infracciones “muy graves”, el nivel sancionador más alto contemplado por el supervisor bursátil.

Una operación realizada antes del anuncio oficial

Según la CNMV, los hechos se remontan al 22 de enero de 2021. Ese día, José Elías (máximo accionista de Aspy y entonces consejero delegado de la compañía) informó a Piqué de que existían conversaciones avanzadas para una posible adquisición de la empresa.

Con esa información, el exjugador adquirió 104.166 acciones de Aspy a un precio de 2,29 euros por título, en una operación valorada en unos 240.000 euros.

Tan solo cuatro días después, Aspy comunicó oficialmente al mercado los términos de la oferta de compra presentada por Atrys Health, que valoraba la compañía en torno a 150 millones de euros y elevaba el precio por acción hasta los 2,875 euros.

Tras conocerse la operación, Piqué vendió sus acciones a 2,8 euros por título, obteniendo una plusvalía aproximada de 50.000 euros.

Aunque se trata de la primera sanción de la CNMV contra José Elías, el empresario ya había tenido conflictos previos con otros organismos reguladores. En 2022, varias comercializadoras energéticas de su grupo Audax fueron multadas por la CNMC por prácticas consideradas fraudulentas y desleales en la captación de clientes.

En el caso de Piqué, la sanción llega años después de su retirada del fútbol profesional. En el momento en que se realizaron las operaciones, en enero de 2021, todavía formaba parte de la plantilla del FC Barcelona, aunque se encontraba lesionado de larga duración.