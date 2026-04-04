La "confesión" de Aitana en la gira de Rosalía: "Me dijo que al cumplir el año de relación podría serme infiel"

El “confesionario” del LUX TOUR de Rosalía volvió a dejar uno de los momentos más comentados de la gira con la participación de Aitana, que se subió al escenario para compartir un mensaje personal ante el público. Entre las anécdotas que han compartido las dos artistas internacionales, las redes sociales han hecho eco de un comentario concreto de la invitada, que ya apuntan que es sobre su exnovio, Sebastián Yatra: "Me dijo que al cumplir el año de relación podría serme infiel".

En medio de estos instantes de conversación, Rosalía ha revelado que Sebastian Yatra le pidió perdón por usar su nombre para una estrategia de marketing sucia y no le aceptó las disculpas. Ante la confesión, Aitana le contestó, tras revelar que le perdonó tras decirle que le iba a ser infiel: "Tu fuiste mucho más inteligente que yo".

El "confesionario" del LUX TOUR es un espacio ya característico del espectáculo, que se ha consolidado como uno de los puntos más especiales del show. En este acto, los artistas invitados tienen la oportunidad de expresarse con mayor cercanía y espontaneidad, compartiendo anécdotas junto a Rosalía.

Esta intervención de Aitana en el tercer concierto de Madrid, recogida por asistentes y difundida posteriormente en redes sociales, ha generado una oleada de comentarios y reacciones entre los seguidores, que han destacado la naturalidad del momento y la complicidad sobre el escenario.

El fragmento ha comenzado a circular ampliamente en plataformas digitales, donde los fans han convertido la escena en uno de los contenidos más comentados de la gira. Este tipo de intervenciones refuerzan el carácter único del LUX TOUR, que combina música, puesta en escena y momentos de conexión directa con el público.