Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan en secreto

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez habrían puesto el broche de oro a su historia de amor con una boda celebrada en la intimidad y alejada, al menos por el momento, del foco mediático que acompaña habitualmente a la pareja.

La noticia llega un año después del compromiso anunciado por Georgina Rodríguez, que desde entonces había alimentado las especulaciones sobre cuándo y dónde tendría lugar el enlace. La pareja habría optado finalmente por preservar uno de los días más importantes de su vida y compartirlo únicamente con su círculo más cercano.

Su relación comenzó hace casi una década y, durante este tiempo, ambos han construido una vida familiar. Georgina se ha convertido en uno de los principales apoyos del futbolista portugués durante las distintas etapas de su carrera, mientras que Cristiano Ronaldo ha destacado en numerosas ocasiones la importancia de su pareja para él y para sus hijos.

A lo largo de estos años, la pareja ha compartido momentos de felicidad, pero también ha afrontado situaciones especialmente dolorosas que han marcado su vida familiar. Su relación se ha consolidado mientras ambos mantenían una intensa exposición pública y mediática.

Con este nuevo capítulo, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez culminarían una de las relaciones más mediáticas de los últimos años. Por el momento, no han trascendido detalles sobre la celebración, mientras se mantiene la incógnita sobre las circunstancias del enlace y sus planes para esta nueva etapa como marido y mujer.