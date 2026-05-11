Georgina Rodríguez da un paso más en su carrera profesional posando en ropa de baño

La influencer y empresaria Georgina Rodríguez se ha convertido en la nueva embajadora en España de la colección de baño SS26 de Calzedonia, protagonizando una campaña inspirada en el estilo mediterráneo y las tendencias que marcarán el verano de 2026.

La pareja de Cristiano Ronaldo vuelve así a reforzar su presencia en la industria de la moda apenas unos días después de su aparición en la Met Gala 2026, donde acaparó titulares por su estilismo y un rosario valorado en más de siete millones de euros.

Una campaña inspirada en el Mediterráneo

La nueva colección de baño de Calzedonia apuesta por bikinis minimalistas, tonos tierra y diseños pensados para realzar la silueta femenina con naturalidad.

En las imágenes promocionales, Georgina posa con modelos como el Minimal Fit, disponible en tonos chocolate, negro, vainilla o rosa empolvado, además de otros diseños de inspiración mediterránea como Green Vichy o Pop Palms.

La firma italiana destaca que la imagen de la influencer encaja “de manera natural” con la esencia de la marca y con una propuesta basada en una mujer “segura de sí misma”. Pues, la propia Georgina Rodríguez ha asegurado sentirse identificada con la colección y con el concepto de la campaña.

Georgina refuerza su perfil en la moda

La campaña llega en un momento de fuerte proyección internacional para Georgina Rodríguez, que continúa consolidando su imagen como referente de moda y lujo.

Además de esta colaboración con Calzedonia, la influencer también ha anunciado recientemente el lanzamiento de su nueva firma de ropa, Mimoa, centrada en prendas cómodas, funcionales y con estética sporty-luxury.

Con millones de seguidores en redes sociales y una creciente presencia en campañas internacionales, Georgina se confirma como uno de los rostros españoles con mayor peso en la industria fashion global.