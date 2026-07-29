Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras conquistar el Mundial

Marc Cucurella con el tatuaje de Luis de la Fuente que prometió hacerse si España conquistaba el Mundial de 2026.

Marc Cucurella ha demostrado que las promesas, al menos las suyas, van en serio. El lateral del Real Madrid y de la selección española se ha tatuado la cara de Luis de la Fuente después de que España conquistara el segundo Mundial de su historia el pasado 19 de julio.

Durante la concentración de la Roja, el futbolista había asegurado que, si el equipo levantaba la Copa del Mundo, inmortalizaría al seleccionador en su piel. Apenas una semana después del triunfo frente a Argentina en la final disputada en Nueva York, ha cumplido su palabra.

El propio Cucurella compartió el resultado en sus redes sociales con el mensaje "Las promesas se cumplen" y, posteriormente, "Promesa cumplida", mostrando el proceso de creación del tatuaje junto al tatuador Joaquín Ganga y al creador de contenido Ceciarmy.

El diseño, realizado en el tríceps del brazo izquierdo, representa a Luis de la Fuente sosteniendo la Copa del Mundo, con el logotipo del Mundial de fondo y el número 22, dorsal que luce Cucurella con la selección española.

Para realizar el tatuaje, el internacional recurrió a Ganga, uno de los tatuadores más prestigiosos del mundo y habitual de deportistas y celebridades como LeBron James, Vinícius Júnior, Carlos Alcaraz, Ilia Topuria o Drake.

La publicación no tardó en hacerse viral y provocó numerosas reacciones entre compañeros de la selección. Futbolistas como David Raya, Pedro Porro, Alejandro Grimaldo o Mikel Merino dejaron comentarios de sorpresa y humor, mientras que Borja Iglesias, que también prometió tatuarse al seleccionador si España era campeona, respondió con un corazón.

La pareja de Cucurella, Claudia Rodríguez, tampoco ocultó su sorpresa. A una pregunta sobre el tatuaje respondió con un escueto pero expresivo: "Flipo", acompañado de un emoji de risa.

No es la primera promesa estética que cumple el defensa tras un gran éxito con la selección. Después de conquistar la Eurocopa de 2024 se tiñó su característica melena de rojo, y ahora ha optado por un recuerdo mucho más permanente para celebrar el segundo Mundial de España.