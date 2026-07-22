La Casa Blanca y la gorra de Ferrán Torres: "Todo el mundo quiere subirse a la ola"

Continúan saliendo a la luz momentos y anécdotas relacionadas con la celebración de la selección española de fútbol tras conquistar el Mundial 2026. Y, como no podía ser de otro modo, Ferrán Torres, el autor del gol de la victoria, ha sido uno de los principales protagonistas.

A su vuelta de Nueva York, los jugadores del combinado nacional desarrollaron una intensa jornada de festejos que los llevó inicialmente por el Palacio de la Moncloa, donde fueron recibidos por Pedro Sánchez, para continuar en el Palacio de la Zarzuela con el clásico recibimiento de la Familia Real.

La princesa Leonor y el rey Felipe posan con las camisetas de la selección en la recepción | Casa Real

Allí tuvo lugar uno de los puntos más comentados de la celebración, cuando la princesa Leonor le preguntó al delantero valenciano si iba a cumplir su promesa de "raparse el pelo" si España ganaba el Mundial. "No, no", le contestó divertido Ferrán Torres.

Sin embargo, la gorra roja con el lema Make Spain Great Again que lució durante la rúa en el autobús de la selección ha sido lo que más ha dado que hablar. En las redes, en las calles... y hasta en la Casa Blanca.

"Todo el mundo quiere subirse a la ola", posteó la cuenta oficial del gobierno de Estados Unidos en su cuenta de X, haciéndose eco de la comentada gorra de Ferrán Torres.