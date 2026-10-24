Dani Martín cancela sus conciertos en Barcelona por una situación familiar de extrema gravedad

Dani Martín en el Roig Arena, en València, en uno de sus últimos coinciertos.

Dani Martín ha cancelado los dos conciertos que tenía previstos este viernes 23 y sábado 24 de octubre en Barcelona debido a una «situación familiar de extrema gravedad», según ha comunicado su equipo a través de las redes sociales del artista.

El anuncio se ha producido pocas horas antes de la primera actuación, prevista para las 21:00 horas de este viernes en el Palau Sant Jordi. El cantante madrileño no ha ofrecido más detalles sobre las circunstancias familiares que han motivado la decisión.

«Dani Martín no va a poder llevar a cabo los conciertos previstos para hoy y para mañana en Barcelona», señala el comunicado, que también avanza que las actuaciones serán reprogramadas y que las nuevas fechas se comunicarán próximamente.

El equipo del artista ha pedido disculpas a sus seguidores por las molestias ocasionadas y ha agradecido su comprensión ante esta situación.

Los dos espectáculos formaban parte de su regreso a Barcelona dentro de la gira Cantando todos mis éxitos. Además, llegaban en un momento especial para el cantante, que celebra sus 25 años de trayectoria musical con la gira 25 putos años, en la que repasa tanto sus grandes éxitos en solitario como los temas más conocidos de El Canto del Loco.

Por el momento, no se han concretado las nuevas fechas ni las condiciones para los asistentes que ya tenían entradas.