Estopa canta a uno de los postres más populares de Ourense y explica cantando qué es

El dúo Estopa protagonizó uno de los momentos más comentados del estreno del programa “Cara al Show”, presentado por Marc Giró, donde mezclaron humor, nostalgia y música para recordar sus orígenes familiares. Dentro de la entrevista a los cantantes, Ourense tuvo un hueco destacado, en concreto, el popular postre de la bica de Trives.

Durante su intervención, los hermanos Muñoz repasaron con cercanía su etapa previa a la fama, cuando ayudaban en el bar de sus padres, La Española. Con su habitual tono desenfadado, fueron retados a “cantar la carta” del local, y aceptaron el desafío improvisando una especie de canción-memoria del menú.

Entre risas, empezaron a enumerar platos típicos del negocio familiar: “patatas, chocos, callos, boquerones con vinagre, carne en salsa, caracoles, champiñones…”, transformando la lista en un momento casi musical que evocaba su pasado tras la barra.

El tramo más llamativo llegó con los postres, donde no faltaron referencias a dulces caseros y tradicionales: “crema catalana, macedonia, pudding, flan, helado de vainilla, helado de chocolate…”, hasta detenerse en una mención especial a Ourense.

Ahí apareció la conocida bica de Trives, que explicaron cantando como “un bizcocho gallego hecho con productos naturales”, elaborado tradicionalmente con manteca de leche de vaca, recordando incluso el antiguo eslogan asociado al producto. El momento, cargado de humor y complicidad, se convirtió en uno de los más virales del estreno de “Cara al Show”, reforzando la conexión del grupo con sus raíces y su estilo cercano y espontáneo.