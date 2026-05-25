La foto viral de Salvador Illa con Bad Bunny en la Sagrada Familia: "¡Gracias por escoger Barcelona!"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, compartió este lunes una imagen junto al artista puertorriqueño Bad Bunny tras coincidir ambos en la Sagrada Familia. La fotografía, publicada en las redes sociales del dirigente catalán, muestra a los dos posando en uno de los espacios más emblemáticos del templo diseñado por Antoni Gaudí.

Acompañando la instantánea, Illa agradeció al cantante haber escogido Barcelona como punto de partida de la etapa europea de su gira DtMF World Tour.

Una visita discreta

En la imagen, Bad Bunny aparece con un estilo informal y discreto, con capucha, gorra y ropa cómoda, en una visita que apenas llamó la atención entre los numerosos turistas que recorren diariamente el templo barcelonés.

La publicación se convirtió rápidamente en una de las imágenes más comentadas de la jornada en redes sociales, coincidiendo con la gran expectación generada por la gira del cantante en España.

Barcelona, epicentro de la gira

La presencia del artista en Barcelona coincide con las primeras actuaciones españolas de su gira europea. Los conciertos celebrados en el Estadi Olímpic Lluís Companys reunieron a miles de asistentes durante el fin de semana.

La gira contempla un total de 12 conciertos en España entre mayo y junio de 2026, con dos fechas en Barcelona y el resto en Madrid.