Vídeo | Bad Bunny deslumbra en Barcelona con una invitada sorpresa muy especial y jugadores del Barça en "La Casita"

Bad Bunny ha deslumbrado este viernes en el Estadi Olímpic de Barcelona con su sazón’de Puerto Rico por el tour de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", en el que es el primero de sus dos conciertos en la capital catalana y que abre la gira europea del puertorriqueño. Con una set list de 33 canciones, Bad Bunny ha hecho un repaso de los éxitos de su último disco "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", así como de álbumes precedentes en un estadio que no ha parado de corear "Benito, Benito" en cada pausa del espectáculo.

Los fans, ya en el interior del Estadi, han cantado a todo pulmón "La Perla" de Rosalía y "Dile" de Don Omar, que han sonado antes de salir el telonero, la banda Chuwi; y para abrir el concierto se ha proyectado un vídeo de dos jóvenes hablando en catalán, con la primera frase de "LA MuDANZA", que ha dado inicio al concierto.

Con un público completamente entregado, que le ha dedicado más de tres minutos de ovación, el puertorriqueño ha dado el pistoletazo de salida de su show con un “Un aplauso para mami y papi porque en verdad rompieron”.

Ha continuado con "Callaíta", que ha versionado con acordes de salsa, y ha dedicado unas palabras al público, asegurando que tiene “bonitos recuerdos de la última vez” que estuvo en Barcelona y que han pasado unos siete años, casi ocho. Después ha seguido pidiendo al público que entone: “Si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol, si hay alcohol hay sexo, si es contigo mejor”. Tras esta canción, un guitarrista que lucía una pava —el sombrero típico puertorriqueño— ha tocado unos acordes de "Bamboléo" de los Gipsy Kings.

“Disfrutar de las cosas básicas de la vida”

A continuación ha cantado "PIToRRO DE COCO", que ha hecho bailar al público con los brazos en alto, y ha continuado con "WELTiTA", momento en el que ha contado con la telonera Chuwi para culminar el tema, quien ha gritado “Qué linda Barcelona”. Durante todo el concierto, los colgantes de cámaras de cartón repartidos a los asistentes en la entrada se han iluminado para acompañar la actuación.

Bad Bunny ha interpretado "TURiSTA" y, al acabar, ha dicho: “La única razón por la que estoy aquí esta noche es para que disfruten, la pasen bien, para yo conectar una vez más con ustedes. No se compliquen, este show se trata de disfrutar de las cosas básicas de la vida, como cantar, reír, bailar y que durante este ratito se olvide lo que pueda estar ocurriendo fuera de este estadio”.

"BAILE INoLVIDABLE", la más bailada

La joya de la corona ha sido "BAILE INoLVIDABLE", con la que el estadio se ha convertido en una auténtica sala de baile, con múltiples parejas de fans bailando salsa en la pista, y Benito ha agradecido al público “por cantarla con el corazón”.

"NUEVAYoL" ha sido su sucesora, con varios solos de trompeta y percusión de mano de Los Sobrinos, banda puertorriqueña a la que Bad Bunny ha querido destacar y con la que el artista actuó también en su sesión de Tiny Desk.

El sapo Concho también ha tenido su momento protagonista con un vídeo antes de ‘VeLDÁ’, en el que ha hablado de platos catalanes como el ‘pa amb tomàquet’, los ‘calçots’ y el fuet, además de lugares de Barcelona como La Pedrera y la Sagrada Familia. El vídeo ha culminado con un “Barcelona es blaugrana” y “Visca el Barça i visca Catalunya”.

"La Casita"

Tras una primera parte más instrumental desde el escenario, ha dado paso a una segunda más urbana ya desde "La Casita", espacio que ya lo ha acompañado en otros conciertos y también en su actuación en la Super Bowl de este año.

En esta parte ha comenzado con "VeLDÁ", donde ha puesto en pie a todo el público e interactuado con rostros conocidos presentes en este espacio, como los futbolistas Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Robert Lewandowski o Marc Giró.

Ha seguido "Tití me preguntó", con la muy coreada estrofa “Yo quisiera enamorarme pero no puedo”; y después ha sido el turno de "Neverita", del álbum "Un verano sin ti", y de "Si veo a tu mamá", de "YHLQMDLG". Al acabar, se ha acercado a los fans más próximos a "La Casita" y ha regalado una pava a una seguidora.

También ha invitado a otro fan a subir al escenario y ha cogido el micrófono para gritar un contundente “Acho PR es otra cosa”, tras lo que ha comenzado "VOY A LLeVARTE PA PR". Después han sonado "Me porto bonito", "No me conoce" y "Bichiyal", ya desde el terrado de "La Casita".

La artista invitada: Bad Gyal

La guinda ha sido "Yo perreo sola", en la que, al acabar, ha sorprendido al público con la presencia de Bad Gyal, quien ha interpretado el éxito de su último álbum "Da Me".

Otros temas que han sonado han sido "Safaera", "MONACO" y "Diles", en la que el artista ha dedicado unas palabras a sus fans: “Gracias por apoyar todo lo que hago”.

La canción sorpresa ha sido "La santa", tema con Daddy Yankee y que Bad Bunny canta en exclusiva en este concierto; y le han seguido ‘CAFé CON RON’, ‘Ojitos lindos’, ‘La canción’, ‘KLOuFRENS’, la esperada ‘Moscow Mule’ y ‘Dakiti’.

Dejar los móviles y “disfrutar los momentos”

La recta final ha sido para "Yonaguni", "El apagón" y "DtMF", que da nombre al álbum y en la que el cantante ha pedido al público que guardara los móviles. Además, ha aprovechado para lanzar un pequeño manifiesto: “DtMF también va de esto, de disfrutar los momentos”.

Ha acabado con "EoO", con la que ha puesto a perrear a todo el Estadi Olímpic, y el concierto ha cerrado con el lanzamiento de fuegos artificiales y una traca final. Al concierto también han asistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; y varios miembros del Govern catalán, entre otros representantes institucionales.