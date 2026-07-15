Gritos y abrazos en la celebración de la Casa Real por la victoria de España, ¿con guiño a Galicia?

La clasificación de España para la final del Mundial 2026 se celebró con intensidad en todos los rincones del país, pero también en la Casa Real. Los reyes Felipe VI y Letizia siguieron el decisivo encuentro frente a Francia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, en una noche marcada por la emoción, los nervios y la alegría tras el pitido final.

Las imágenes difundidas por Zarzuela muestran a la familia disfrutando del encuentro con la misma pasión que millones de aficionados. Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro desataron la euforia entre los presentes, con abrazos, sonrisas y gestos de celebración que reflejaron la importancia del momento para el fútbol español.

Durante varios tramos del partido también quedó patente la tensión propia de una semifinal mundialista. Leonor y Sofía siguieron con máxima atención cada jugada, mientras el rey Felipe VI y la reina Letizia compartían la incertidumbre de un encuentro que acabó convirtiéndose en una fiesta para la selección de Luis de la Fuente.

Tras el triunfo, la Casa Real trasladó públicamente su felicitación al combinado nacional a través de las redes sociales, destacando el camino recorrido por La Roja y mostrando su apoyo de cara a la gran final.

¿Un guiño a Galicia?

Más allá de la celebración, hubo un detalle que captó la atención de muchos aficionados. Los cuatro miembros de la Familia Real vestían camisetas personalizadas de la selección española con sus respectivos nombres en la espalda, pero todas compartían un mismo número: el 26.

La elección del dorsal no pasó desapercibida, ya que se trata del número que ha lucido Borja Iglesias en la selección. Felipe, Letizia, Leonor y Sofía aparecieron con el mismo dorsal, un guiño que rápidamente generó comentarios entre los seguidores de la Roja. La coincidencia también ha dado pie a interpretaciones relacionadas con el año del torneo, 2026.