Valverde sale al rescate del Real Madrid ante el Celta de Vigo (1-2)

Vinícius levanta a Valverde en la celebración del gol que dio el triunfo al Real Madrid en Balaídos.

El Real Madrid ha ganado por 1-2 en su visita al Celta de Vigo en el primer partido de la jornada 27 en LaLiga, gracias a un gol con fortuna de Fede Valverde en el tiempo de descuento, cogiendo aire los madrileños a poco de recibir al Manchester City en la ida de los octavos de final en la Champions League.

En el Abanca Balaídos, poco tardaron los locales en acercarse al arco madridista con una volea de Borja Iglesias que se mandó a las nubes. El “Panda” lo volvió a intentar cuando transcurría el minuto 5, e incordió bastante más a Courtois con un zurdazo raso desde la frontal del área y que el guardameta belga desvió acertado a saque de esquina.

La respuesta visitante llegó en el 10 con una jugada similar, pues Tchouaméni conectó otro zurdazo raso desde el balcón del área y salió rozando el poste. Casi de inmediato, Tchouaméni encontró premio a su implicación ofensiva marcando el 0-1; fue un córner que sacó corto Trent y que Güler cuajó en control y asistencia de gol.

Pese al contratiempo temprano, el Celta reaccionó bien e igualó el marcador en el 25 tras un pase en largo hacia Williot Swedberg, que ganó la carrera a Trent. Swedberg se perfiló por la banda izquierda, pisó el área rival y centró raso para que Iglesias rematase fuerte en plena carrera.

Aunque los pupilos de Álvaro Arbeloa dominaban la pelota, el conjunto vigués creó peligro en el 40 con Ferran Jutglà y sobre todo en el 45 con el animado Swedberg.

Apareció salvador Courtois para evitar el 2-1 y el descanso templó a ambos equipos, que en la segunda mitad se defendieron mejor. El partido salió de su letargo en el 72, cuando Jutglà en un córner despejó el balón con su brazo y el VAR avisó al árbitro de campo; Díaz de Mera lo revisó y al final pitó un empujón previo que había recibido Moriba.

Las sustituciones sentaron bien al equipo merengue, pero que generaba peligro sin concreción. Eso sí, en el 87` tuvo un susto enorme cuando Iago Aspas, recién entrado al campo, recibió el esférico dentro del área hasta recortar a Raúl Asencio y mandar a la cepa del poste un zurdazo raso.

Ya el tiempo añadido, y tras un robo del canterano Manuel Ángel Morán a Fer López con polémica por su dureza, los de Arbeloa hallaron botín con el 1-2; la acción siguió, los visitantes movieron su ataque de lado a lado y Valverde cazó un esférico suelto para realizar un derechazo potente.

Ese tiro del futbolista uruguayo, marca de la casa, tropezó en el codo de Marcos Alonso y cambió la trayectoria del balón, batiendo así a un Radu que se había estirado hacia el lado opuesto. Sin sustos en lo que quedaba de descuento, el Real Madrid amarró la victoria y se puso con 63 puntos en la tabla; mientras, el Celta luce 40 puntos.

Ficha técnica Real Club Celta: Radu; Carreira, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza (Aspas, min.83); Román, Moriba (Vecino, min.90+1); Jutglà (Álvarez, min.70), Swedberg (Fer López, min.70) y Borja Iglesias (El Abdellaoui, min.70). Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Güler (Palacios, min.65), Pitarch (Manuel Ángel Morán, min.90); Brahim Díaz (Gonzalo, min.77) y Vinícius. Goles: 0-1, min.11: Tchouaméni. 1-1, min.25: Borja Iglesias. 1-2, min.90+4: Valverde. Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego). Amonestó con tarjeta amarilla a Borja Iglesias (min.31) por parte del RC Celta, y a Tchouaméni (min.86) y Asencio (min.90) en el Real Madrid. Incidencias: Jornada 27 en Primera División jugado en Balaídos, ante 22.048 espectadores.