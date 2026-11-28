¿Sabe usted que el anuncio de que Mariskal ha sido distinguido con el IV Premio Carlos Tena a la Divulgación Musical 2026 ha despertado más de una sonrisa cómplice en los mentideros del rock nacional? ¿Que después de medio siglo picando piedra y abriendo camino al rock and roll las tornas deberían cambiar de sentido? ¿Que puestos a repartir honores, algunos creen que debería ser el propio Mariskal quien entregara unos “Premios Mariskal” a entidades como la SGAE y a los que más han hecho por la música?