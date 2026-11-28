¿Sabe usted que Mariskal lleva tantos años dando caña al rock que quizás ya le toque repartir los premios?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, un merecido reconocimiento que invita a darle la vuelta al guion y a preguntarse quién debería entregar el trofeo a quién.
¿Sabe usted que el anuncio de que Mariskal ha sido distinguido con el IV Premio Carlos Tena a la Divulgación Musical 2026 ha despertado más de una sonrisa cómplice en los mentideros del rock nacional? ¿Que después de medio siglo picando piedra y abriendo camino al rock and roll las tornas deberían cambiar de sentido? ¿Que puestos a repartir honores, algunos creen que debería ser el propio Mariskal quien entregara unos “Premios Mariskal” a entidades como la SGAE y a los que más han hecho por la música?
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