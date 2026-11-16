Muere Catalina Fernández, la influencer conocida como "Cata Amatista"
OBITUARIO
La joven influencer conocida como "Cata Amatista", que acumulaba más de medio millón de seguidores en Instagram, fue diagnosticada en 2023 con un tumor cerebral maligno y sufrió una metástasis en la médula espinal en 2025
La creadora de contenido colombiana Catalina Fernández, popular en redes sociales bajo el nombre de Cata Amatista, falleció el pasado 12 de noviembre a los 25 años tras una lucha de tres años contra el cáncer. Con una comunidad que superaba el medio millón de seguidores en Instagram, la joven destacó por su cercanía y su pasión por el canto, el baile y la pintura.
Diagnosticada en marzo de 2023 con un meduloblastoma cerebeloso, un tumor cerebral maligno, Fernández respondió favorablemente a un primer tratamiento, aunque en 2025 sufrió una metástasis en la médula espinal. Su familia, encargada de confirmar el fallecimiento, ha querido reivindicar su legado vital más allá de la enfermedad: «El cáncer no fue toda su historia. Su historia fue el amor».
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