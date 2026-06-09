Muere Cristina Blanco, la vidente de los famosos

Cristina Blanco, una de las videntes más populares de la televisión española de los años noventa y madre del actor Miguel Ángel Muñoz, falleció a los 61 años a causa de un infarto en la residencia de Majadahonda donde vivía desde hacía tres años.

Nacida en 1965, alcanzó gran notoriedad gracias a sus apariciones como tarotista en programas de éxito como Día a día, con María Teresa Campos, y Con T de tarde, con Terelu Campos. Su estilo directo, su carisma y su capacidad para conectar con el público la convirtieron en la conocida "vidente de los famosos", siendo una figura habitual de la crónica social de la época.

Su vida personal estuvo marcada por diversas dificultades. Tras su divorcio atravesó momentos complicados que culminaron en 2007, cuando fue acusada del robo de unas tarjetas de crédito en un hotel. Fue condenada a 16 meses de prisión, aunque no llegó a ingresar en la cárcel. Ese episodio coincidió con un periodo de inestabilidad emocional que la llevó a ingresar en la clínica López Ibor, donde fue diagnosticada de trastorno bipolar, un diagnóstico que, según explicó posteriormente su hijo, ayudó a comprender muchos aspectos de su comportamiento.

A partir de entonces se alejó progresivamente de la televisión y decidió rehacer su vida lejos de los focos. Llegó a trabajar como dependienta en unos grandes almacenes del sur de Madrid y centró su atención en sus hijos, Miguel Ángel, Gabriella y Mabilia, que se convirtieron en su principal apoyo durante los años más difíciles.

En 2023 sufrió un grave problema de salud que obligó a amputarle una pierna. Desde entonces residía en un centro especializado donde recibía cuidados continuos. Durante este proceso, Miguel Ángel Muñoz permaneció muy unido a ella, acompañándola en sus citas médicas y visitándola con frecuencia.

Tras su fallecimiento, el actor le dedicó una emotiva carta de despedida en la que la describió como una mujer "valiente, carismática, pasional y dotada de una intuición extraordinaria". También recordó que su vida fue una auténtica montaña rusa y que la enfermedad, diagnosticada demasiado tarde, supuso un gran desafío tanto para ella como para su familia. En su mensaje, le agradeció haberle dado la vida y haber amado a sus hijos por encima de todo, incluso en los momentos más difíciles.