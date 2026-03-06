Muere Rubia, la cabra que acompañó en Gran Hermano al gallego Hugo Pérez Cabaleiro: "Nunca te voy a olvidar"

Rubia, la cabra que acompañó al gallego Hugo Perez Cabaleiro en los últimos doce años falleció este viernes. Así lo anunció el influencer en sus redes sociales:

“Es duro ver como algo que forma parte de ti se va apagando lentamente, pero también es bonito recordar todo lo que fuimos juntos y tantos momentos bonitos a tu lado te voy a echar tanto de menos mi Rubiña… puedes estar tranquila, porque nunca te voy a olvidar DEP” , escribió en su perfil de Instagram el gallego acompañando un video donde se le ve claramente afectado por la pérdida de su fiel compañera.

La cabra fue la fil compañera de Hugo en televisión cuando ambos participaron en el programa Gran Hermano en 2014. Lleno de lágrimas y compartiendo una última charla con Rubia, Hugo le declara su amor incondicional prometiéndole que siempre la recordará. “Te voy a querer siempre cariño”, llega a decirle.

“Quiero que sepas que fuiste la mejor mascota que uno puede tener y la mejor compañía”, le dice Hugo a Rubia mientras entre lloros y la voz cortada le da sus últimas carantoñas.

Las reacciones no han tardado en hacerse presentes con más de 30.000 likes y más de 1.500 comentarios, en menos de una hora, donde sus seguidores reconocen haber llorado con él la pérdida de Rubia y destacan la calidez humana que siempre ha caracterizado a Hugo.