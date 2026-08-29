Preocupación por Glenn Close tras publicar un inquietante vídeo en sus redes: lo consideran una despedida

La icónica actriz Glenn Close, recordada mundialmente por encarnar a personajes inolvidables como Cruella de Vil en 101 Dálmatas, ha encendido las alarmas entre sus seguidores de Instagram tras compartir una publicación que muchos han calificado como un "vídeo de despedida".

En la grabación, la intérprete aparece relajada en su finca de Montana, luciendo una camisa a cuadros que perteneció a su madre, mientras contempla la puesta de sol y deja que el viento despeine su cabello blanco. Durante el metraje, la artista expresa lo afortunada que se siente por disfrutar de esa tranquilidad y afirma sentirse bendecida por la paz que rodea su vida actual.

La reacción de los fans y la verdad tras el vídeo

Aunque muchos de sus admiradores celebraron el estado de calma y plenitud en el que se encuentra la estrella de Hollywood, otros mostraron gran preocupación en los comentarios. La atmósfera reflexiva y melancólica del clip llevó a parte de su comunidad a malinterpretar las intenciones de la publicación.

Sin embargo, Glenn Close en ningún momento hace mención a un retiro del cine ni a ningún problema personal o de salud. Se trató únicamente de un mensaje íntimo compartido con sus fans para mostrar el estilo de vida en plena naturaleza que disfruta en la actualidad.

Un refugio en la naturaleza lejos de Hollywood

Hace un tiempo que la célebre intérprete de películas como Atracción fatal, Las amistades peligrosas o La buena esposa decidió dejar atrás el bullicio de Nueva York para establecerse en una finca de estilo rústico rodeada por las montañas de Montana. Desde allí suele compartir imágenes e historias de su rutina diaria, manteniendo una vida equilibrada.

Por suerte para sus seguidores, Glenn Close se encuentra en un estado de salud pleno y disfrutando de una etapa caracterizada por la serenidad, manteniendo el contacto con su público a través de sus plataformas digitales.