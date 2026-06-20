Raquel Meroño se rinde a los paisajes y la gastronomía de Ourense tras su escapada a la provincia

La actriz, presentadora y ganadora de Masterchef Celebrity Raquel Meroño ha compartido en sus redes sociales varias imágenes de su reciente escapada a Ourense, una visita en la que ha descubierto algunos de los rincones naturales, históricos y gastronómicos más destacados de la provincia gallega.

Raquel Meroño en una de sus imágenes en Ourense. | Redes sociales de Raquel Meroño

Bajo el mensaje “Recap de mi escapada a Orense. Tannnnn recomendable!!!!”, Meroño publicó una selección de fotografías en las que muestra distintos momentos de su viaje: desde una jornada gastronómica con productos de la tierra hasta enclaves patrimoniales como el Monasterio de San Pedro de Rocas, uno de los lugares más singulares de Ourense por su historia y su integración en el paisaje.

La presentadora Meroño en alguno de los paisajes ourensanos. | Redes sociales de Raquel Meroño

La presentadora también compartió imágenes de los paisajes de la provincia, con vistas a los valles y al entorno del río Sil, además de una parada relacionada con el mundo del vino gallego, una de las señas de identidad de la zona. La experiencia incluyó actividades vinculadas al turismo de naturaleza, la cultura y la gastronomía local.

Como embajadora de MasterChef, Meroño está participando en una iniciativa para acercar distintos destinos a través de la cocina y las experiencias gastronómicas. En este caso, Ourense se presenta como un territorio donde los visitantes pueden combinar patrimonio, productos locales, bodegas y espacios naturales.

Entre las propuestas asociadas a esta acción se encuentra un sorteo de una escapada para dos personas, con una estancia en el Parador de Santo Estevo, un paseo por el río Sil, una experiencia gastronómica y una cata de vinos. La iniciativa busca poner el foco en la riqueza turística de una provincia que cada vez atrae a más visitantes.

Con sus publicaciones, Meroño ha puesto en valor una Ourense que combina monasterios escondidos, rutas naturales, tradición vitivinícola y cocina gallega, destacando el potencial de la provincia como destino para quienes buscan una escapada diferente.