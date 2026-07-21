¿Sabe usted que la reina Letizia hizo un giño a Ourense a la final del Mundial?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la reina Letizia vuelve a confiar en la firma ourensana para una de las citas más importantes del año, en un gesto que coincide con su próxima visita a Ourense

Los reyes de España en la final del Mundial.
Los reyes de España en la final del Mundial. | Europa Press

¿Sabe usted que la reina Letizia apostó por una de sus marcas de confianza para conseguir nuestra segunda estrella? ¿Que acudió a la final del Mundial vestida de Adolfo Domínguez? ¿Que llevó un impresionante vestido rojo que ya se le ha visto en alguna ocasión? ¿Que ese guiño a la marca coincide justo con su visita a la sede de Ourense este viernes por el 50 aniversario de la firma?

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