La reina Letizia regresará a Ourense con una visita a la sede de Adolfo Domínguez

La reina Letizia visitará el próximo viernes, día 24, las instalaciones de la firma Adolfo Domínguez, ubicadas en el polígono de San Cibrao das Viñas. Esta cita se produce en el marco del 50 aniversario de la compañía, considerada la firma decana de la moda española y la primera del sector en cotizar en bolsa.

La empresa se define como una firma de moda de autor con presencia en 54 países a través de 380 puntos de venta y un canal de venta online con distribución a 28 países. El grupo registró una facturación anual de 139 millones de euros en el ejercicio 2025-2026, un 1,8 % más que el año anterior, y cuenta con una plantilla de más de 1.000 profesionales, de los que el 80 % son mujeres. La compañía está presidida por Adriana Domínguez y la dirección creativa corresponde a Tiziana Domínguez, hijas del diseñador ourensano.

La visita tendrá además un marcado carácter simbólico por la estrecha relación de la reina con la marca gallega, cuyas prendas ha lucido en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años. De hecho, para su primera aparición pública junto al entonces príncipe Felipe en noviembre de 2003, doña Letizia eligió una chaqueta blanca firmada por Adolfo Domínguez.

La visita supondrá el regreso de la reina a Galicia tras su último desplazamiento oficial a la comunidad, en agosto de 2025, cuando, junto al rey Felipe VI, recorrió varias zonas de la provincia de Ourense afectadas por los incendios forestales y mantuvo encuentros con los equipos de extinción y con vecinos de los municipios damnificados.