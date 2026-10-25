El rey Felipe VI es operado de una catarata en el ojo izquierdo en Oviedo

El rey Felipe VI ha sido operado con éxito de una catarata en el ojo izquierdo durante la tarde-noche de este sábado en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo. La intervención, que estaba programada, duró aproximadamente media hora, según ha informado la Casa Real.

El Monarca permanecerá durante la noche en el centro sanitario ovetense, donde ha sido intervenido por el catedrático Luis Fernández-Vega Sanz. La operación se ha llevado a cabo después de que Felipe VI completase su agenda institucional en Asturias con motivo de los Premios Princesa de Asturias y la entrega del reconocimiento al Pueblo Ejemplar.

La Reina Letizia y sus hijas regresan a Madrid

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han regresado a Madrid tras acompañar al Rey durante los actos celebrados en Asturias. Felipe VI, de 58 años, había participado con normalidad en las actividades institucionales de los últimos días y no había mostrado públicamente ninguna molestia.

Fuentes de la Casa Real han confirmado que la intervención estaba prevista desde hacía tiempo. Asimismo, han señalado que el ojo derecho del Monarca se encuentra en buen estado y no requiere, por el momento, una operación.

La intervención se produce después de varios días de actividad de la Familia Real en Asturias. Este sábado, los Reyes y sus hijas acudieron a Llanes para entregar el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias a la Cofradía de Pescadores Santa Ana, poniendo fin a los compromisos vinculados a la edición de 2026 de los galardones.