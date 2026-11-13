Rosalía arrasa en los Latin Grammy 2026 entre lágrimas con seis premios gracias a 'LUX' y 'La Perla'

Rosalía ha sido la gran protagonista de los Latin Grammy 2026, al conquistar seis galardones en la 27ª edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La artista catalana se ha llevado dos de los reconocimientos más importantes de la noche: mejor álbum por 'LUX' y mejor canción por 'La Perla'.

La cantante también ha sido premiada en las categorías de mejor canción pop, por 'La Perla'; mejor álbum alternativo, por 'LUX'; y mejor vídeo musical de formato corto, por 'Sauvignon Blanc'. A estos reconocimientos se suma el premio concedido a la ingeniería de sonido de su disco.

Al recoger el galardón al mejor álbum, Rosalía reconoció emocionada que 'LUX' "ha sido un salto al vacío". "Es muy importante que puedas decir tu verdad, y este disco es mi verdad", afirmó ante el público, antes de pedir "más luz en el mundo".

Alejandro Sanz, Jorge Drexler y Alaska, entre los premiados

La gala también dejó reconocimientos para otros nombres destacados de la música en español. Alejandro Sanz consiguió el Latin Grammy al mejor álbum pop contemporáneo por '¿Y ahora qué +?', mientras que Jorge Drexler fue distinguido con el premio al mejor álbum de cantautor por 'Taracá' y el de mejor canción alternativa por 'Ante la duda, baila'.

Alaska recibió el Premio a la Excelencia Musical, en reconocimiento a su trayectoria artística, mientras que Yerai Cortés se llevó el premio al mejor álbum de música flamenca por 'Popular'.

En la categoría de grabación del año, en la que también competía Rosalía, el galardón fue para Milo J. por 'Niño'. El artista también obtuvo el reconocimiento al mejor álbum tropical por 'La vida era más corta'.

Daddy Yankee, Persona del Año, y Karol G premiada

Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue el reconocimiento a Daddy Yankee como Persona del Año. El artista puertorriqueño también protagonizó una actuación en la que interpretó varios de sus grandes éxitos, entre ellos 'Gasolina', 'Despacito' y 'Lo que pasó, pasó', además de compartir escenario con Bad Gyal para cantar 'Dura'.

Por su parte, Karol G ganó el premio al mejor álbum de música urbana por 'Tropicoqueta', mientras que el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso consiguió los galardones a mejor actuación de música electrónica y mejor canción pop/rock.

La distinción a mejor artista nueva fue para Aria Vega, mientras que Sara Schell recibió el premio a compositora del año y Edgar Barrera fue reconocido como productor del año.

Los principales ganadores de los Latin Grammy 2026

Entre los premios más destacados de la edición figuran: